Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez (Toyota Racing #7) hanno conquistato la pole-position provvisoria per la 24h Le Mans 2022, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Il trio del marchio giapponese svetta nella classe regina, mentre WRT primeggia in LMP2 su JOTA.

In GTE la lotta è più che mai aperta. Kevin Estre/ Michael Christensen/Laurens Vanthoor (Porsche #92) sono al top nella GTE PRO, mentre l’Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR) guida il gruppo in GTE-AM.

Hypercar, Kamui Kobayashi #7 in testa con Toyota

Kamui Kobayashi #7 ha siglato il giro più veloce nelle qualifiche per quanto riguarda la classe regina. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro in 3.27.247 con 108 millesimi sulla Glickenhaus #708 di Olivier Pla. Terza piazza per Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux #709, quarta per l’Alpine #36.

Da evidenziare la 29ma posizione della Toyota #8, auto che atteso 30 minuti prima di scendere in pista. La pioggia ha rovinato i piani di Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley, equipaggio che in ogni caso domani si contenderà il primato nell’hyperpole.

24h Le Mans qualifiche, LMP2: WRT in vetta su JOTA

WRT ha strappato la pole-position provvisoria per la 24h Le Mans. Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast #31 dettano il passo con due decimi con Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens (JOTA #38).

Terza posizione per Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato (Realteam by WRT #41) davanti alle due auto di United Autosports. La #22 precede la #23 e l’Oreca 07 Gibson #9 di PREMA, ultima vettura della LMP2 che avrà la possibilità di contendersi la prima posizione domani.

Da evidenziare il 16mo posto di classe per Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley (Nielsen Racing #24), i migliori per quanto riguarda la speciale graduatoria della LMP2 riservata alla LMP2 PRO/Am.

GTE PRO: Porsche detta il ritmo su Corvette

Porsche svetta in GTE PRO al termine delle qualifiche della 24h Le Mans. Kevin Estre/ Michael Christensen/Laurens Vanthoor precedono per una manciata di millesimi la Corvette #63 di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg, i migliori nella FP1 che abbiamo commentato questo pomeriggio.

La Porsche #91 chiude la Top3 sulla seconda delle Corvette e le due Rosse ufficiali. Tutte queste auto sono ammesse all’hyperpole ad eccezione della 488 GTE #74 di Riley Motorsports, vettura affidata a Felipe Fraga/Sam Bird /Shane Van Gisbergen.

24h Le Mans qualifiche, GTE-AM: Aston davanti a tutti

Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim guidano il gruppo della GTE-Am con Aston Martin. 3.52.559 è stato il riferimento stampato dal trio di Northwest AMR #98, abili a primeggiare sulla Ferrari #57 di Kessel Racing ed alla 488 GTE #54 di AF Corse.

Nella sessione che commenteremo domani vedremo anche Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting (Iron Dames #83/Ferrari), Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche) e Louis Prette / Conrad Grunewald/Vincent Abril (AF Corse #61/Ferrari).

Da segnalare l’incidente alla ‘Chiacane Daytona’ di Michael Fassbender. Il portacolori di Proton Competition #93 ha perso il controllo della propria auto in staccata, la prima del lunghissimo rettilineo dell’Hunaudières.

Appuntamento a domani alle 20.00 per l’hyperpole che determinerà le prime file di tutte e quattro le classi del gruppo.

Luca Pellegrini