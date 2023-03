Inizia con la 1000 Miles of Sebring una nuova era del FIA World Endurance Championship. Tutto è pronto per il via di un campionato da non perdere, l’avvio di un inedito capitolo di storia con la presenza nella classe regina di Peugeot, Toyota, Porsche, Glickenhaus, Vanwall e Cadillac.

Antonio Fuoco ha registrato la pole-position con la Ferrari #50, il calabrese condurrà le danze alla partenza davanti alle due Toyota ed alla gemella #51. Cadillac insegue insieme a Peugeot ed a Porsche, mentre in GTE è da rimarcare la prima piazza per le Iron Dames grazie all’ottima prestazione di Sarah Bovy.

Luca Pellegrini