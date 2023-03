Antonio Fuoco regala a Ferrari la pole-position per la 1000 Miles of Sebring, opening round del FIA World Endurance Championship. L’italiano firma uno storico risultato per la casa di Maranello che domani guiderà il gruppo davanti alle due Toyota ed alla gemella #51. United Autosports #23 si impone in LMP2, Sarah Bovy festeggia il primo posto in GTE.

Sebring qualifiche, Hypercar: Fuoco precede le Toyota

L’ex pilota di FIA F2 ha messo tutti in riga durante il giro veloce precedendo di due decimi il ‘kiwi’ Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8). il neozelandese ha saputo abbattere il tempo di Kamui Kobayashi (Toyota Gazoo Racing #7), terzo davanti alla seconda Ferrari di Alessandro Pier Guidi #51.

Ferrari make history and take first ever pole position for the 499P in the Hypercar class with Antonio Fuoco clocking a 1:45.067.#WEC #1000MSebring @FerrariHypercar pic.twitter.com/cNBlZQiyPo — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023

Alex Lynn (Cadillac Racing #2) ha concluso al quinto posto, Porsche e Peugeot si sono confermate alle spalle degli americani e degli avversari già citati. Difficoltà, invece, per Glickenhaus e Vanwall al termine di 15 minuti oltremodo interessanti.

Sebring qualifiche, LMP2: United in vetta con Jarvis

Il britannico Oliver Jarvis (United Autosports #23) ha messo tutti in riga nel turno di qualifica con solo 93 millesimi di margine sul brasiliano Pietro Fittipaldi (JOTA #28). L’ex pilota di F1 ha preceduto l’olandese Robin Frijns (WRT #31), al rientro dopo una breve pausa dal motorsport in seguito ad un incidente nel Mondiale di Formula E a febbraio.

7ma piazza per Phil Hanson (United Autosports #23), presente nella graduatoria alle spalle dell’Oreca #41 del polacco Robert Kubica. Leggermente più attardate le due LMP2 di PREMA, affidate per questa prima qualifica dell’anno a Mirko Bortolotti ed ad Andrea Caldarelli.

Sebring qualifiche, GTE: Bovy abbate Keating

Corvette e Porsche hanno dato spettacolo nella qualifica di Sebring in GTE, rispettivamente con Ben Keating #33 e Sarah Bovy #85. Il texano e la belga, sulla falsariga della passata stagione, hanno regalato emozioni abbassando con il passare dei minuti il giro più veloce.

La vincitrice dell’ultima 24h di Spa per quanto riguarda la categoria Gold ha primeggiato dopo i 15 minuti previsti in 1.58.949 con 396 millesimi di scarto sulla Chevy dell’americano. Prima pole per Iron Lynx con il brand tedesco, terza in carriera per la compagna d’auto di Michelle Gatting e Rahel Frey che diventa la prima donna ad ottenere la prima piazza nel FIA WEC con due marche differenti in meno di 12 mesi.

Sarah Bovy and the Iron Dames take LMGTE AM pole position in Sebring! @IronDames_ #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/4HCaacBQvE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023

TF Sport ha completato al terzo posto con Ahmad Al Harthy, abile ad avere la meglio su Luis Perez Companc (Richard Mille AF Corse #83/Ferrari). Quinta casella per Stefano Costantini con la seconda 488 GTE di AF Corse, mentre è da segnalare l’assenza della Porsche #88 di Proton Competition. Quest’ultima auto non parteciperà alla 1000 Miles of Sebring in seguito ad un brutto impatto durante le prove libere di ieri.

L’attesa sta per finire, la partenza della 1000 Miles of Sebring 2023 verrà data alle 17.00 (orario italiano) di domani. Non perdetevi la prima sfida del Mondiale, live su Eurosport, Discovery+, Sky Sport, NOW, SkyGo e sul sito ufficiale del campionato. (servizi ad abbonamento)

Luca Pellegrini