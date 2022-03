Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36) festeggiano per la prima volta nella classe regina sotto la pioggia la vittoria nella 1000 Miles of Sebring, opening round del FIA World Endurance Championship 2022.

Kevin Estre/ Michael Christensen (Porsche #92) svettano in GTE PRO, mentre United Autosports torna a vincere in LMP2 con Josh Pierson/Oliver Jarvis/Paul Di Resta. Dominio, invece, per Aston Martin in GTE-Am con Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98).

Hypercar 1000 Miles of Sebring: Toyota sbaglia, Alpine gestisce e vince

Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36) hanno vinto la 1000 Miles of Sebring. Successo storico per il marchio francese che non aveva mai vinto in Hypercar. Secondo posto finale per Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley (Toyota Racing #8) davanti a Olivier Pla/Romain Dumas/ Ryan Briscoe (Glickenhaus #708).

I primi 100 giri della 1000 Miles of Sebring sono stati controllati dall’Alpine. La vettura #36 non ha avuto problemi a gestire la leadership da ogni possibile rimonta da parte di Toyota. Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão Alpine #36 si sono fermati in pit come da programma al 102° giro, una fase che ha preceduto di qualche minuto il primo vero colpo di scena per quanto riguarda la classe regina.

Il messicano José Maria Lopez (Toyota Racing #7), al secondo posto assoluto, ha colpito la Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing all’uscita di curva 8. Il campione del mondo ha toccato le barriere e danneggiato l’auto, una situazione che ha provocato un incidente ben peggiore nel secondo tratto della storica pista che sorge in Florida.

Il vincitore della 24h Le Mans 2021 è infatti finito violentemente contro le barriere, la direzione gara ha deciso di inserire per ragioni di sicurezza la bandiera rossa. Non ci sono state conseguenze per il pluricampione del FIA WTCC che è sceso senza problemi dall’auto.

Alpine allunga senza rivali fino alla pioggia

Alpine ha allungato senza rivali dalla bandiera verde, la Toyota #8 si è infatti fermata per ben due volte consecutive in pit road perdendo contatto con i diretti rivali. I francesi hanno preso un giro di margine, un notevole vantaggio impensabile prima della sospensione.

Ad aiutare Alpine ci ha pensato Glickenhaus che alla ripartenza ha preso una sanzione per aver superato una vettura prima della linea del traguardo. Errore di valutazione per Briscoe, una norma che non è presente nelle regole dell’IMSA. Le ultime tre ore sono state una vera e propria passerella per l’Alpine #36 che ha tenuto con margine il primato.

La gara è stata nuovamente interrotta a meno di 1h dalla conclusione per un temporale in arrivo. La direzione gara ha cercato in tutti i modi di ripartire, una missione non riuscita riuscita.

LMP2, United torna a vincere in casa

Josh Pierson/Oliver Jarvis/Paul Di Resta (United Autosports #23) primeggiano in quel di Sebring in LMP2. Gestione di gara perfetta per l’Oreca americana che chiude davanti a Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast (WRT #31) ed a Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo (PREMA Team #9)

Partenza lambo per United Autosports

Partenza lampo per United Autosports. I padroni di casa hanno perso il comando delle operazioni con Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Will Owen United Autosports #22 e Josh Pierson/Oliver Jarvis/Paul Di Resta United Autosports #23, rispettivamente al primo ed al secondo posto dopo lo stint che ha aperto il Mondiale 2022.

AF Corse #83, squadra iscritta alla classe PRO/Am, ha ceduto presto il terzo posto a PREMA #9, unica formazione che nei primi 80 passaggi ha tentato di non perdere troppo terreno dai battistrada. Da evidenziare l’ottimo debutto da parte di Pierson, 16enne di United che non ha deluso le attese dopo le prime due apparizioni dello scorso febbraio nell’Asian Le Mans Series.

United non molla e rilancia dopo la prima red flag

La bandiera rossa ha visto United perdere la leadership a favore di PREMA. Un ottimo stint di Lorenzo Colombo, al debutto nel Mondiale, ha contribuito alla rimonta della squadra italiana che ha conquistato il primato sulle due Oreca 07 Gibson statunitensi. Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo hanno gestito il restart davanti a Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Will Owen #22 ed a Josh Pierson/Oliver Jarvis/Paul Di Resta #23.

Di Resta ha approfittato del pit stop avvenuto dopo la red flag per beffare PREMA, mentre Nato (WRT #41) rubava ad Owen il terzo posto di classe. La lotta a distanza è continuata nei minuti seguenti, il settimo pit ha visto un piccolo allungo da parte dell’Oreca #23 di United Autosports su WRT e PREMA.

Il finale ha visto l’Oreca #41 fermarsi in pit lane per un rabbocco di carburante che ha tolto ogni speranza di podio per la formazione belga. PREMA #9 ringrazia e conquista l’ultima piazza d’onore dopo aver lottato a lungo per il successo.

Da segnalare la vittoria di AF Corse con Nielsen/Perrodo/Rovera nella speciale classe PRO-Am. Giornata perfetta per il team di Amato Ferrari, al debutto tra prototipi.

1000 Miles of Sebring, GTE PRO: Porsche svetta su Corvette

Week-end semplicemente perfetto per Kevin Estre/ Michael Christensen. La Porsche #92 svetta in Florida sulla Corvette #64 di Tommy Milner/Nick Tandy, unica auto a fronteggiare la casa tedesca che da metà gara in poi ha preso il largo verso il successo. Terzo posto per Richard Lietz/Gimmi Bruni #91, non pervenute le Ferrari.

Porsche in vetta dall’inizio alla fine

Ottimo spunto da parte di Corvette sin da subito ha complicato la gara di Porsche. Tommy Milner/Nick Tandy #64 hanno strappato con forza il primato a Kevin Estre/ Michael Christensen #92 ed a Richard Lietz/Gimmi Bruni #91, rispettivamente in seconda e terza piazza dopo i primi 80 giri.

Alla ripartenza dopo la bandiera rossa, avvenuta a meno di 4h dalla conclusione, Estre ha preso il comando sulla Chevy che alla ‘Sunset Bend’ alzava bandiera bianca dopo un deciso attacco del transalpino.

La situazione non è più cambiata fino ad 1h e 50 dalla conclusione con un problema ai box con la ruota posteriore sinistra. La Corvette #64 è salita in seconda piazza, una posizione che non è più cambiata nonostante un deciso assalto di Lietz che si è dovuto accontentare della terza piazza finale.

GTE-Am: Aston Martin #98 torna a vincere

Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98) conquistano la prima gara dell’anno per la GTE-Am. Gara perfetta per la formazione legata al brand inglese che festeggia anche il secondo posto con TF Sport.

Aston Martin contro tutti in GTE Am nei primi minuti di corsa. Paul Dalla Lana (Northwest AMR #98) ha conquistato la leadership sulla Vantage AMR #33 di TF Sport di Ben Keating/Florian Latorre/Marco Sorensen. Terzo posto per D’Station Racing #777, squadra che nei minuti seguenti subirà l’assalto ed il sorpasso da parte Seb Priaulx sulla Porsche #77 del empsey-Proton Racing.

Il figlio dell’ex pilota Andy Priaulx ha conquistato a suon di giri veloci il podio, una missione non scontata contro la temibile auto #33 di TF Sport. La bandiera rossa ha congelato la corsa che è ripresa nuovamente sotto l’insegna del brand inglese.

Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98) hanno letteralmente dominato la seconda metà della corsa difendendosi al meglio da qualsiasi ipotetico assalto da parte di Brendan Iribe/Olliver Millroy/Ben Barnicoat (Project 1 #56). Questi ultimi si sono arresi negli ultimi minuti di green flag a Ben Keating/Florian Latorre/Marco Sorensen (TF Sport #33), secondi all’arrivo dopo una bella lotta contro la 911 RSR-19 #56 della formazione teutonica.

Appuntamento in Europa a Spa

Piccola pausa per il FIA World Endurance Championship che tornerà il prossimo maggio in quel di Spa-Francorchamps con la prima 6h dell’anno. Nel frattempo lo spettacolo delle gare di durata resta in America in quel di Sebring. Ricordiamo infatti la 12h di domani, evento valido per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini