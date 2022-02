Il tre volte campione del mondo di 500cc, Wayne Rainey, tornerà in sella alla sua storica Yamaha YZR500, in occasione del Goodwood Festival of Speed che si terrà dal 23 al 26 giugno 2022 nel Regno Unito.

Grazie a Yamaha, che ha modificato la YZR500 per essere guidata utilizzando solo il manubrio, Rainey potrà pilotare a Goodwood la moto vincitrice del titolo 1992, dopo quasi 30 anni dal drammatico incidente che mise fine alla sua carriera. Lo statunitense era già salito su una moto nel 2019 al Sound of Engine Festival a Suzuka, accompagnato da Kenny Roberts e Eddie Lawson.

UNA LEGGENDA DEL MOTOCICLISMO

Wayne Rainey è una vera leggenda che ha fatto la storia negli anni ’90 grazie alle sue battaglie con Kevin Schwantz, Mick Doohan, Eddie Lawson e Wayne Gardner. Ha vinto tre titoli mondiali nella 500cc con la Yamaha, prima che la sua brillante carriera terminasse dopo un incidente a Misano nel 1993, che l’ha lasciato paralizzato nella parte inferiore del corpo.

Rainey, che non ha potuto nascondere la sua gioia, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di prendere parte al mio primo Goodwood Festival of Speed e di tornare guidare la mia Yamaha YZR500. È davvero un’opportunità che capita una volta nella vita e non potevo farmela sfuggire. Ringrazio Yamaha Motor Company per aver adattato la mia moto, MotoAmerica per il contributo su questo progetto e il Duca di Richmond per averlo reso realtà. Non vedo l’ora di incontrare gli appassionati che verranno da tutto il mondo per il Goodwood Festival”.

Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, ha voluto pronunciarsi su questo evento imperdibile: “Rivedere Wayne in sella alla leggendaria moto con cui ha vinto il suo ultimo titolo è qualcosa di davvero eccezionale. So quanto questo significherà per Wayne, rappresenterà qualcosa di davvero speciale per tutti gli appassionati che saranno presenti a Goodwood e in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di poter sostenere Wayne nel rendere questo sogno realtà”.

Il Goodwood Festival of Speed è sempre stato un evento con momenti indimenticabili. Tra questi, Valentino Rossi che ha attraversato con la Yamaha la porta della Goodwood House e Mario Andretti guidando la sua storica Ferrari. Quest’anno, grazie a Wayne Rainey, l’edizione 2022 è destinata a creare ancora di ricordi storici.

Victoria Ortega Cabrera