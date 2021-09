Alice Powell conquista la sua terza vittoria stagionale nella W Series sul circuito olandese di Zandvoort e agguanta Jamie Chadwick in classifica piloti. La britannica ha ottenuto la vittoria dopo un bel sorpasso ai danni della vincitrice della gara belga, Emma Kimilainen.

Resoconto della gara

Alla partenza Kimilainen riesce a tenere la prima posizione davanti a Powell e Chadwick, con quest’ultima che comincia ad attaccare la britannica per la seconda posizione. Powell rompe subito gli indugi e supera Kimilainen per la prima posizione con Chadwick che farà lo stesso sul rettilineo del traguardo per inseguire la rivale al titolo.

Intanto Marti si è avvicinata a Kimilainen per tentare il sorpasso valido per il terzo posto. A questa lotta tra la finlandese e la spagnola si aggiunge anche Jessica Hawkins. Questa lotta a tre per il terzo gradino del podio, vede il rientro di Abbie Eaton e Belen Garcia. Kimilainen riesce a mantenere lontano il gruppetto ed a guadagnare un secondo di vantaggio con cui si assicura il terzo posto. Intanto alcune posizione dietro, Abbie Pulling ha superato Belen Garcia alla curva 3 per la settima posizione.

Alice Powell va quindi a vincere in tranquillità la gara davanti a Jamie Chadwick e Kimilainen. Al quarto posto in classifica troviamo Nerea Marti, seguita da Jessica Hawkins quinta, che oggi ha raccolto il suo miglior risultato nella W Series. Dietro di lei seguono Abbie Eaton, Abbi Pulling e Belen Garcia. Concludono la top-10 Sarah Moore e Miki Koyama, mentre Vicky Piria conclude undicesima e fuori dalla zona punti.

La classifica

Con i venticinque punti guadagnati contro i diciotto della rivale al titolo, la Powell riesce a raggiungere Jamie Chadwick in classifica. Entrambe hanno 109 punti, ma La Powell è in prima posizione perché ha ottenuto tre vittorie contro le due della Chadwick. Saranno gli ultimi due appuntamenti di questa stagione 2021 della W-Series a determinare chi sarà la vincitrice del titolo iridato.

Chiara Zaffarano