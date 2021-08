Emma Kimiläinen ha ottenuto la sua seconda vittoria nella W-Series sul circuito di Spa-Francorchamps, bagnato dalla pioggia. Dopo il brutto incidente avvenuto durante le qualifiche di ieri, le ragazze della W-Series si sono date battaglia sulla pista umida di Spa, rendendo ancora più accesa la lotta per il titolo.

Resoconto

L’inizio della gara è ritardato di un’ora a causa di una bandiera rossa durante le qualifiche di Formula 1 e la forte pioggia durante tutto il giorno ha fatto sì che i primi 13 minuti si svolgessero dietro la Safety Car. Solo quando mancavano 30 minuti la vettura di sicurezza è rientrata e la poleman Chadwick ha subito ottenuto un vantaggio di 2,6 secondi sulla Powell, al termine del primo giro.

Kimiläinen ha subito superato Caitlin dopo che quest’ultima è andata larga all’Eau Rouge e venendo superata anche dalla compagna di squadra Garcia. A meno di dieci minuti dal termine della gara, Kimiläinen ha già recuperato due secondi dalla coppia di testa. Ad otto minuti dalla fine, Kimiläinen supera Powell a Blanchimont.

In rimonta, Kimiläinen ha registrato tempi viola in tutti e tre settori e quando mancano trenta secondi al termine della gara, supera Chadwick, andando a vincere la gara con largo vantaggio sulle avversarie.

Intanto la Powell viene sorpassata da Garcia, dopo una dura lotta durata due giri e per ottenere il primo podio della stagione. Nell’ultimo giro Fabienne ha superato la debuttante Nerea per il settimo posto. Con questa vittoria, Kimiläinen è ora terza nella classifica del campionato con 60 punti, 31 dietro alla leader Chadwick con tre gare dalla fine. Jamie ha esteso il suo vantaggio di sette punti sulla rivale Powell, che ha concluso la gara in quarta posizione.

Risultati

Chiara Zaffarano