La W-Series finalmente tornerà in pista: dopo aver saltato il Campionato previsto nel 2020 (a causa del Covid-19) questa categoria ha già puntato gli occhi sul 2021, rendendo ufficiale la line-up delle diciotto ragazze che correranno nella prossima stagione. La categoria tutta al femminile ha reso nota la collaborazione con la Formula 1, poichè avremo otto gare che affiancheranno quelle della massima Formula.

Vediamo chi sono le ragazze che saranno protagoniste in pista nella prossima stagione.

LINE-UP UFFICIALE DEL 2021

Per la prossima stagione vediamo un trionfo di ragazze provenienti dal Regno Unito. Alla campionessa in carica Jamie Chadwick si affiancano Alice Powell, Sarah Moore, Jessica Hawkins e Abbie Eaton. Anche la Spagna schiera un bel numero di ragazze, con Marta Garcia, Belèn Garcia e Nerea Martì. L’unica rappresentante italiana è Vicky Piria.

Jamie Chadwick, UK, 22

Beitske Visser, Olanda, 25

Alice Powell, UK, 27

Marta García, Spagna, 20

Emma Kimiläinen, Finlandia, 31

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein, 23

Miki Koyama, Giappone, 23

Sarah Moore, UK, 27

Vicky Piria, Italia, 27

Tasmin Pepper, Sud Africa, 30

Jessica Hawkins, UK, 25

Sabré Cook, USA, 26

Ayla Ågren, Norvegia, 27

Abbie Eaton, UK, 28

Belén García, Spagna, 21

Nerea Martí, Spagna, 18

Irina Sidorkova, Russia, 17

Bruna Tomaselli, Brasile, 23

JAMIE CHADWICK SOGNA LA F1

La campionessa del 2019 (quindi ancora in carica) Jamie Chadwick non vede l’ora di scendere in pista a difendere il titolo. Jamie commenta così: “La gente ora mi conosce meglio perchè la W Series e gli ultimi due anni sono state un tornado che ha cambiato la vita. Vincere nella stagione inaugurale nel 2019 è stato il più grande successo della mia carriera, portandomi a tante opportunità e lo stesso vale per le altre ragazze. D’altro canto, è proprio questo lo scopo di questa categoria: fornire chance nel motorsport alle donne”.

A proposito di grandi opportunità, la campionessa poi volge lo sguardo alla nuova collaborazione con la Formula 1, un passo importante per realizzare il sogno di vedere una donna nel Circus. “Questa nuova partnership con la F1 dal 2021 è davvero grandiosa. Non vedo l’ora di seguirli nei più grandi circuiti del mondo mentre cerco di difendere il mio titolo. Cercherò anche di prendere più punti possibili per la mia superlicenza FIA, perchè ho già avuto un assaggio della Formula 1 come test driver per la Williams. Sono determinata a raccogliere il maggior numero possibile di punti per andare più vicino al mio sogno di correre in F1″.

La pilota si carica per la prossima stagione, potendo finalmente colmare l’assenza di azione di quest’anno.

Silvia Giorgi