Archiviato il primo round stagionale a Spielberg con la vittoria di Alice Powell, la W Series non si ferma e fonda un’Academy tutta sua! La notizia è stata diramata quest’oggi, proprio sul sito della serie, e si tratta di una grande opportunità per le giovani driver che vogliono mettersi in luce!

Una scuola, appunto per le giovanissime dai 16 anni, che punta a far crescere a sviluppare le giovani pilota provenienti da ogni categoria: la 18enne russa Irina Sidorkova e la 19enne spagnola Nerea Marti, hanno dimostrato infatti di far parte di questa Academy, grazie a un debutto super in Austria!

Grazie all’entrata in questo nuovo progetto, le due giovanissime driver si sono garantite due sedili nella serie per 2 anni completamente pagati dall’organizzazione! Ma non è tutto, perchè oltre al lavoro in pista, verranno anche garantiti loro un percorso di mentoring e di coaching per migliorarsi ulteriormente! Le aspetterà anche un programma di fitness e nutrizione, così come un media training per il loro sviluppo professionale.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL PROSSIMO ROUND

Un altro round di W Series è ormai alle porte: si rimane in Austria per affrontare ancora una volta il saliscendi immerso nel verde di casa Red Bull. Come è già stato per il primo appuntamento, per noi italiani la corsa si potrà seguire sulla pagina Facebook del campionato.

Le driver scenderanno in pista venerdì con le libere dalle ore 12.55 alle 13.25. Quindi la sessione di qualifiche a pomeriggio inoltrato dalle 16.30 alle 17. Sabato la gara dalle ore 16.30 alle 17.05.

Leggi anche: W SERIES | ALICE POWELL DOMINA IN STIRIA, P7 IN RIMONTA PER JAMIE CHADWICK

Giulia Scalerandi