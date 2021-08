La storia si ripete nel circuito belga di Spa durante le qualifiche della W Series. Quasi nel medesimo punto dove due anni fa in F2 vennero coinvolti Juan Manuel Correa e Anthoine Hubert, uno spaventoso incidente ha coinvolto diverse monoposto.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

A causa di una pioggia torrenziale che si è abbattuta sul circuito di Spa durante le qualifiche della W Series, Sarah Moore perde il controllo e va a sbattere contro le barriere protettive in zona Eau Rouge-Raidillon, rimbalzando verso la pista con l’alettone posteriore rotto. Una seconda monoposto guidata da Abbie Eaton arriva subito dopo andando a sbattere anch’essa contro le barriere fermandosi vicino alla Moore, nella parte sinistra del Raidillon.

Subito dopo vediamo sopraggiungere Beitske Visser, Ayla Agren e Marta Garcia che cercando di evitare il contatto vanno in testacoda. Le tre però sbattono contro le auto della Moore e della Eaton, facendo decollare quest’ultima e la Visser.

Vediamo quindi arrivare Fabienne Wohlwend che però va largo colpendo lateralmente la Visser, la cui vettura si rompe nella parte posteriore. La monoposto di Fabienne è invece capovolta. Una settima vettura va quindi in testacoda in mezzo alla pista, ma per fortuna senza conseguenze. Sembra che tutte le pilote stiano bene dopo i primi controlli. Solo Ayla Agren e Beitske Visser sono state portate all’ospedale per ulteriori accertamenti.

シリアスクラッシュではあるけど、大事に至らなくてよかった…

この間のエイトケンのクラッシュもあったから、ヒヤッとしたわ😣 #WSeries #f1jp pic.twitter.com/JYx5KjRKmX — 𝘛 𝘢 𝘬 𝘢 𝘥 𝘢 𝘪 𝘤 𝘩 𝘢 𝘯 & 𝘊 𝘰 . 🇯🇵 (@takadaichan) August 27, 2021

POLE A JAMIE CHADWICK

La pole position della W Series a Spa va a Jamie Chadwick, quindi Alice Powell e Nerea Marti. La britannica, campionessa in carica, ottiene un 2:18.074. Poco più alto il tempo della diretta rivale, separata da un solo punto in classifica generale. Terza la talentuosa spagnola. Ottava invece la nostra Vicky Piria. Gosia Rdest sostituisce Irina Sidorkova, risultata positiva al Covid-19. Domani ricordiamo che la corsa si correrà dalle 16.30 locali.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: DONNE E MOTORI | UNA 24H DI LE MANS AGRODOLCE PER LE QUOTE ROSA