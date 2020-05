La W Series lancia la serie virtuale: nasce la W Series Esports League dedicata alle sole donne pilota. Il campionato internazionale total pink inizierà la stagione di corse simulate proprio questa settimana e il primo appuntamento sarà sul circuito di Monza.

La W Series Esports League nasce in collaborazione con Logitech G, leader globale nelle apparecchiature di gioco per PC e consolle, Beyond Entertainment e iRacing, la piattaforma di simulazione di esports leader nel mercato.

La serie virtuale ha l’obiettivo di inaugurare, pubblicizzare, promuovere e potenziare un impegno condiviso per aumentare la visibilità femminile nelle gare virtuali. Ultimamente molte gare e campionati virtuali sopperiscono alla mancanza di competizioni in pista dovute allo stop per il Covid-19.

Le partecipanti e i tracciati

A differenza di molte altre iniziative virtuali, nella W Series Esports League saranno presenti tutte le 18 protagoniste in pista che quest’anno comporranno la griglia, tra queste anche la nostra portacolori Vicky Piria.

In pista, virtualmente, troveremo:

Jamie Chadwick

Beitske Visser

Alice Powell

Marta Garcia

Emma Kimilainen

Fabienne Wohlwend

Miki Koyama

Sarah Moore

Vicky Piria

Tasmin Pepper

Jessica Hawkins

Sabre Cook

Ayla Agren

Abbie Eaton

Belen Garcia

Nerea Marti

Irina Sidorkova

Bruna Tomaselli

La W Series si riserva il diritto di invitare altre player per le gare che si svolgeranno su dieci dei più grandi circuiti del mondo:

Autodromo Nazionale di Monza (Italia)

Circuit of the Americas, Austin (Texas, Stati Uniti)

Brands Hatch Grand Prix Circuit (Regno Unito)

Autódromo José Carlos Pace, Interlagos (Brasile)

Circuit de Spa-Francorchamps (Belgio)

Watkins Glen International (New York, Stati Uniti)

Suzuka International Racing Course (Giappone)

Mount Panorama Circuit, Bathurst (Australia)

Nürburgring Nordschleife (Germania)

Silverstone Grand Prix Circuit (Regno Unito)

Lavorando a stretto contatto con Logitech, Beyond Entertainment e iRacing, la W Series Esports League presenterà versioni digitali della vettura Tatuus Formula Renault 2.0, simile nelle prestazioni alla vettura Tatuus Formula 3 impiegata nel campionato W Series.

I punti assegnati in ogni gara permetteranno di decretare al termine delle gare il vincitore del titolo W Series Esports League.

Su ciascuno dei 10 circuiti verranno disputate fino a tre gare, di diversa lunghezza e durata. La maggior parte delle quali gare prevedono delle qualifiche , ma alcune vedranno la griglia invertita, per ricostituire il meccanismo presente in pista.

Dichiarazioni

Catherine Bond Muir ha dichiarato: “In assenza di gare su pista in qualsiasi parte del mondo, noi della W Series siamo lieti di annunciare l’inaugurazione della nostra serie virtuale. Sono estremamente colpita dal lavoro svolto per metterla insieme, a tempo di record, da noi stessi e dai nostri partner Logitech, Beyond Entertainment e iRacing, in associazione con il nostro principale sponsor ROKiT Phones. Sono fiduciosa. Il risultato sarà una sfida difficile, ma entusiasmante per i nostri piloti e uno spettacolo elettrizzante per i fan che guardano su YouTube, su Twitch e su altre piattaforme di streaming dedicate al gioco online”.

Sul progetto si pronuncia la campionessa in carica della serie, Jamie Chadwick: “Niente batte il brivido puro di guidare una vera macchina da corsa su una vera pista. Ma sono stata enormemente impressionata dal lavoro che W Series, Logitech, Beyond Entertainment e iRacing hanno fatto insieme nelle ultime settimane e il risultato, la W Series Esports League, è davvero impressionante. Quando ho visto la lista dei circuiti sono rimasta entusiasta. E’ un programma davvero interessante. Mi allenerò duramente fin da ora per la prima gara della W Series Esports League. Rispetto tutti i piloti della W Series e so quanto saranno tutte volenterose di fare bene, ma sicuramente darò il meglio di me, anche nel mondo virtuale”.

Nasce cosi la W Series Esports League. Ci sarà tanto spettacolo anche nella serie virtuale dedicata interamente alle donne: siamo curiosi di sapere come procederà. Non si hanno notizie in merito a premi in denaro e ulteriori dettagli verranno comunicati direttamente dal sito della serie.

Anna Mangione