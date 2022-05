Nel fine settimana del 6-8 maggio a Miami avrà inizio la terza stagione della W Series, per il secondo anno consecutivo inserita nel prestigioso contesto dei Gran Premi di Formula 1 per otto appuntamenti. Per la formula tutta al femminile sarà la prima edizione interamente team-based, con 18 partecipanti per nove team supportati da brand di fama internazionale.

LE DEBUTTANTI

Numerose sono anche le novità sulla griglia di partenza, a cominciare dalle cinque promettenti debuttanti qualificate per il campionato. La ceca Tereza Babickova esordirà in W Series con il Puma W Series dopo diversi anni di militanza nel karting a livello europeo. Condividerà il box con Emma Kimilainen, terza classificata nel 2021. La filippina Bianca Bustamante, classe 2005, vestirà i colori del team W Series Academy. La pluridecorata campionessa di kart in Asia sarà la compagna di squadra dell’enfant prodige nipponica Juju Noda. Figlia d’arte (suo padre è l’ex pilota di F1 Hideki Noda, ndr), la 16enne di Tokyo ha debuttato nel 2020 nella F4 danese con il team della propria famiglia, ottenendo tre vittorie nelle due stagioni completate.

Anche il Jenner Racing Team scommetterà su una rookie. La 17enne Chloe Chambers, con una vasta esperienza nel karting negli Stati Uniti, detiene anche il nuovo Guinness World Record su una Porsche 718 Spyder per lo slalom più veloce su un autoveicolo. Dopo una stagione in F4 US Championship, la Chambers è pronta ad affiancare la campionessa in carica Jamie Chadwick all’interno del team capitanato da Caitlyn Jenner.

Emely De Heus parteciperà invece tra le fila del Sirin Racing W Series Team, che quest’anno schiererà un duo 100% olandese con Beitske Visser. La De Heus, 19enne di Mijnsheerenland, ha iniziato nel karting da giovanissima, per poi debuttare su una Formula 4 nel 2021.

VOLTI FAMILIARI: DA JAMIE CHADWICK AD ALICE POWELL

La due volte campionessa Jamie Chadwick sarà ancora una volta ai nastri di partenza della W Series, sollevando dubbi sull’effettiva collocazione del campionato in una scala di avanzamento all’interno delle formule e più genericamente nel motorsport. La driver britannica non sarà tuttavia l’unica concorrente di successo a confermare la propria presenza per un altro anno nel monomarca riservato alle Tatuus F3 T-318. Alice Powell, seconda classificata a 27 punti dalla Chadwick lo scorso anno, correrà con il team Click2Drive Bristol Street Motors insieme alla connazionale Jessica Hawkins.

Confermate anche le iberiche Nerea Martí, quarta nel 2021, e Belén García con il Quantfury Racing W Series Team, così come Fabienne Wohlwend (sesta lo scorso anno) e Marta García, in forza al team CortDAO. Nuovamente all’assalto anche Sarah Moore, quinta a fine 2021 con un solo piazzamento a podio. La 28enne inglese farà parte della Scuderia W insieme ad Abbie Eaton, tredicesima con quattro gare terminate in zona punti.

Abbi Pulling, dall’esordio in Ginetta Junior Championship nel 2018 alle quattro gare dello scorso anno in W Series, rilancia la sfida con Racing X, contando sulla sua esperienza biennale tra F4 British Championship e Formula Renault Eurocup. Al suo fianco ci sarà la brasiliana Bruna Tomaselli, al 12° anno di carriera nelle monoposto e alla seconda stagione in W Series dopo un 2021 di apprendistato con due piazzamenti a punti.

Beatrice Zamuner