Dopo la vittoria di ieri nella prima gara della stagione 2022 della W Series, Jamie Chadwick non si accontenta e fa il bis a Miami con una gara dominata dall’inizio alla fine. La portacolori di Jenner Racing approfitta del duello tra Nerea Martì ed Emma Kimilainen, durato per gran parte della gara, per costruirsi un gap mantenuto fino alla fine.

INIZIO MOVIMENTATO

Come da regolamento, che per gara-2 prevede che lo schieramento sia dettato dai secondi migliori tempi ottenuti in qualifica, è Jamie Chadwick a partire dalla pole sulla griglia del circuito di Miami, seguita da Martì, Kimilainen e Powell. Al via, scatta bene la Chadwick che mantiene la vetta, mentre la Martì parte molto meglio di ieri mantenendo la posizione dagli attacchi di Kimilainen. Dietro di loro Alice Powell mantiene la quarta posizione, con Belen Garcia che chiude una top-5 che dopo due giri ha già un gap di 2” sul resto delle inseguitrici.

Al terzo giro la Kimilainen sorpassa la Martì in fondo alla staccata di curva 11 conquistando la seconda posizione e mettendosi all’inseguimento della Chadwick. Inseguimento che dura poco: tra il 5° e il 6° giro le due si scambiano ripetutamente la seconda posizione, con la spagnola a prevalere definitivamente. Il duello favorisce ovviamente la fuga della Chadwick, permettendole di costruirsi un gap di poco meno di 2” che risulterà fondamentale per il resto del Gran Premio.

MARTÌ TENTA IL RECUPERO, PULLING ON FIRE

Nella fase centrale di gara la Martì prova ad accelerare il suo ritmo girando costantemente più veloce della Chadwick, sebbene l’inglese mantenga comunque un secondo di gap tra sé e la spagnola. A sua volta, la Martì mantiene lontana la Kimilainen impedendole così di attaccarla per il secondo giro. Le prime 3 approfittano anche del duello tra Powell e Belen Garcia per prendere 2” di gap, mentre Visser e Moore, allo stesso tempo, chiudono il gap creando così un quartetto in lotta per il 4° posto. Davanti però le posizioni restano congelate, mentre nella parte centrale del gruppo a rendersi protagonista è Abby Pulling che recupera terreno con un passo gara che le consente di essere la più veloce in pista e che le permette di superare prima Marta Garcia, poi la Visser e, infine, Sarah Moore per la sesta posizione.

COLPO DI SCENA FINALE PER IL PODIO

Se, davanti, Chadwick e Martì si involano verso, rispettivamente, primo e secondo posto, dietro di loro Kimilainen e Powell innescano un duello per l’ultimo gradino del podio con colpo di scena: Powell tenta l’attacco sulla finlandese toccandola con la propria ala anteriore e mandandola in testacoda. L’inglese si invola verso il podio con l’alettone danneggiato, mentre Kimilainen è costretta ad accontentarsi del quinto posto, mancando così il riscatto dalla delusione già provata ieri con la vittoria sfumata all’ultimo.

LA CLASSIFICA FINALE

Per la Chadwick arriva così l’ottava vittoria in carriera nella W Series, della quale è campionessa in carica. Martì e Powell completano il podio di gara-2 a Miami, seguite da Belen Garcia e dalla Kimilainen. Gara compromessa per Babickova e Tomaselli, costrette a fermarsi ai box in due momenti diversi di gara per problemi (foratura per la Tomaselli, ala danneggiata per Babickova). Ritiro per Jessica Hawkins all’inizio dell’ultimo giro dopo il podio conquistato ieri.