Tra ritiri e safety car, Jamie Chadwick si aggiudica gara 1 del gp di Miami della W Series. Solo poche curve per Alice Powell.

Jamie Chadwick vince gara 1 del Gran Premio di Miami, il primo appuntamento della stagione di W Series. Una vittoria per la campionessa in carica arrivata grazie all’errore di Kimilainen nella ripartenza dell’ultimo giro, che le ha aperto la strada verso il traguardo. Sul podio insieme alla britannica Marti Garcia e Jessica Hawkins, al suo miglior risultato. Male Alice Powell e Emma Kimilainen, ritiratesi a inizio e fine gara.

INIZIO SPRINT

Fasi iniziali della gara da incubo per la polewoman Nerea Martì e Alice Powell, entrambe in stallo al via. La prima riesce a partire trovandosi in 12esima posizione, la britannica, invece, nelle retrovie. Gara che prosegue per poche curve, con sorpassi a centro gruppo, fino all’incidente della contendente il titolo la stagione scorsa, andata a muro. Safety car in pista per togliere la vettura, che però dura più del previsto. Ecco allora la bandiera rossa al minuto 18:29.

KIMILAINEN DIVENTA PADRONA DELLA CORSA, POI L’ERRORE

Ripartenza dietro safety car caratterizzata da problemi per la pilota in 12esima posizione, Bustamante, rimasta in stallo, bloccando così il gruppo al suo seguito. All’uscita della safety car le posizioni in gara rimangono invariate, con Kimilainen che si avvicina a Chadwick distaccandosi di almeno un secondo dal gruppo che segue. Fase concitata quella che apre gli ultimi 10 minuti di gara. Hawkins sorpassa Wohlwend garantendosi la quarta posizione. Il sorpasso della finlandese arriva a poco più di 7 minuti. Mossa vincente di Kimilainen che tiene la testa della corsa in fase di safety car, entrata pochi attimi dopo in seguito al contatto tra Wohlwend e Eaton.

Safety car che esce dando la possibilità di fare l’ultimo giro. Kimilainen che a fine rettilineo cerca la staccata vincente, ma esce di pista perdendo la testa della classifica e ritrovandosi in terza posizione. A curva tenta il sorpasso all’esterno su Garcia, ma un contatto tra le due la porta a retrocedere, arrivando ultima. Ne trae così vantaggio Jessica Hawkins che sale a podio.

CLASSIFICA FINALE

Gara 1 del Gp di Miami vinta quindi da Chadwick, seguita da Garcia e Hawkins. Quarta Visser, rimonta per la polewoman Nerea Marti arrivata ottava. Ritiro per Powell, Eaton e Wohlmend; Kimilainen quindicesima.

Ecco l’ordine di arrivo:

Fonte: WSeries

Appuntamento a domenica 8 Maggio ore 16:25 per gara 2!

Anna Botton