Questa mattina la W Series ha annunciato data e luogo dei test ufficiali che si terranno prima dell’inizio del campionato: si tratta del circuito spagnolo Ricardo Tormo di Valencia, che ospiterà, appunto, il campionato full-pink dal 26 al 30 aprile.

Una cinque giorni di test che darà la chiave d’accesso alle partecipanti per competere in otto appuntamenti fianco a fianco della Formula 1.

Catherine Bond Muir, direttrice esecutiva di W Series, sui test invernali di Valencia dichiara: “Dopo il successo del campionato nel 2019, la delusione dello stop forzato dello scorso anno e l’entusiasmo arrivato in seguito all’annuncio della partnership con la Formula 1, tutto il personale della serie non vede l’ora che cominci la seconda stagione.

Ci saranno tutte le concorrenti che avrebbero dovuto partecipare all’edizione 2020, compresa Jamie Chadwick, campionessa in carica. So che ognuna di loro apprezzerà il fatto di tornare in abitacolo, a bordo della F3 Tatuus T-318 e di tornare per la prima volta nel paddock, dopo l’ultima gara di Brands Hatch dell’Agosto 2019.

La prima gara del 2021 sarà al Paul Ricard, in Francia il 26 giugno e la sessione di cinque giorni sarà perfetta per affrontare un tracciato del genere.”

Giulia Scalerandi

