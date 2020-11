La W Series, il campionato internazionale per sole donne, annuncia la partnership con la F1 e i primi dettagli della stagione di gare in pista nel 2021. Si conferma dunque quanto si vociferava: la serie in rosa sarà con la F1 nel 2021 per alcuni appuntamenti.

Il calendario della W Series 2021 includerà otto gare a supporto della categoria regina. Per la definizione degli eventi, però, si dovrà attendere ancora per scoprire quali saranno i circuiti interessati.

Questa notizia arriva pochi giorni dopo la pubblicazione dei calendari provvisori del campionato FIA di Formula 2 e di Formula 3, che fino ad ora erano stati a contorno del grande Circus, ma che per motivi di riduzione costi si vedranno alternare a fianco della F1 a partire proprio dalla stagione 2021, lasciando spazio alla W Series.

Catherine Bond Muir, amministratore delegato della serie W, ha dichiarato: “Dopo una stagione inaugurale di successo nel 2019, noi della W Series siamo assolutamente lieti di collaborare con la Formula 1 per il 2021 e oltre.

La Formula 1 è la massima espressione nelle corse automobilistiche. Quando abbiamo promesso che la W Series sarebbe cresciuta in futuro, questa partnership è sempre stato il nostro obiettivo finale. Non c’è dubbio che con questa occasione di visibilità globale, l’impatto e la nostra influenza aumenteranno in modo significativo.

Tutto ciò che ha reso la Serie W così popolare e di successo nel 2019 rimarrà invariato. Le vetture saranno identiche e la nostra missione sarà sempre quella di promuovere gli interessi e le prospettive delle donne pilota. Vogliamo che la W Series diventi un trampolino di lancio fondamentale per qualsiasi pilota femminile che vuole ritagliarsi una carriera agonistica professionale. La nostra vicinanza alla Formula 1 aiuterà e migliorerà questo processo. Anche il fatto che la W Series sia ora idonea per i punti FIA Super License sarà un fattore importante a riguardo.”

Anche Ross Brawn, amministratore delegato di Motorsport, Formula 1, ha rilasciato una dichiarazione: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra stagione 2021 questa settimana e non vediamo l’ora che inizi una stagione elettrizzante con un entusiasmante mix di nuove gare e circuiti consolidati che abbiamo perso durante la nostra stagione 2020 senza precedenti.

In un momento storico come questo è importante per noi accogliere la W Series come partner per otto gare in questa stagione. Sono stati un faro per molti da quando hanno iniziato a correre nel 2019. Crediamo che sia obbligatorio dare a tutti la possibilità di raggiungere il massimo livello del nostro sport e la loro partnership con la Formula 1 nella prossima stagione mostra la nostra determinazione e il nostro impegno a mostrare la loro entusiasmante serie al mondo.”

Le prospettive sono molto buone. Aspettiamo ora di conoscere quale saranno le date che vedranno colorarsi di rosa il weekend di gara della Formula 1 nel 2021.

