La W Series, categoria di monoposto creata lo scorso anno dalla FIA per favorire la presenza di piloti donne nel Motorsport, sarà inserita anche nei GP Europei nel 2021. Si unirà cosi alla Formula 2 e Formula 3 come categoria propedeutica a seguito delle modifiche che si realizzeranno.

I calendari del 2021 stanno subendo diversi cambiamenti tra cui, si parla dell’alternanza delle due categorie senza coincidenze. In questo modo si aprirebbe lo spazio necessario a dare visibilità alla campionato “total pink”.

La W Series, l’anno scorso a supporto di categorie come il DTM, ha subìto un duro colpo quest’anno con la cancellazione del campionato per l’emergenza legata al Covid-19. Tuttavia la decisione della FIA non è dovuta alla cancellazione subita, ma all’intenzione di offrire all’unica categoria femminile del Motorsport la massima visibilità.

“Il messaggio chiaro che voglio lanciare è che il DTM rappresenta un partner importante per noi. Ciò però non significa che non abbiamo piani alternativi da vagliare”, ha commentato Catherine Bond-Miur, CEO della W Series a seguito del fatto che il proseguimento della categoria DTM è a rischio dopo il ritiro dell’Audi.

Per quest’anno era prevista la partecipazione di 20 piloti che si sarebbero cimentate nei weekend di F1 in Messico e negli Stati Uniti. L’obiettivo 2021 sarà quello di garantire che lo stesso accada in altri fine settimana durante la stagione, sia in Europa che altrove. Tuttavia, data l’attuale situazione relativa a COVID-19 nelle Americhe, il primo sembra più probabile.

A partecipare sarebbero gli stessi piloti scelti per il 2021, ma non si esclude l’inserimento di qualche pilota in più.

Grandi novità aspettano dunque la W Series e grande spettacolo si attende con la presenza della serie nei GP europei 2021.

Anna Mangione