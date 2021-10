Jamie Chadwick vince il secondo round al COTA e si laurea campionessa della W Series per la seconda volta. L’inglese vince, segnando il giro più veloce, e si mette dietro Abbi Pulling ed Emma Kimilainen.

Gara

La Chadwick ha condotto la seconda gara in Texas partendo dalla pole-position. In buona sostanza la britannica non ha trovato nessuna che potesse contrastare il suo ritmo in pista, tanto da transitare sotto la bandiera a scacchi con cinque secondi di vantaggio su Abbi Pulling, diretta inseguitrice. Per Jamie il fine settimana americano porta due vittorie e la seconda viene impreziosita anche dal giro veloce.

Alla bandiera a scacchi la striscia dei risultati è come segue:

Campionato

Per la Chadwick si tratta del secondo titolo conquistato nella W Series. Come successo nel 2019, Jamie ha provato di essere la migliore rispetto alle sue avversarie, nonostante l’avvio non avesse mostrato una superiorità così schiacciante.

La lotta per il titolo ha visto due britanniche spingersi nella contessa: Jamie Chadwick ed Alice Powell. Solo nella fase finale di campionato la prima ha avuto il sopravvento sulla seconda, probabilmente in virtù di una migliore gestione della situazione.

In buona sostanza Jamie Chadwick ha nuovamente sottolineato di correre in una classe a parte, nonostante più volte la Powell abbia provato a pungolare il primato. La Kimilainen ottiene un terzo posto frutto della costanza, ma dal quarto posto in classifica in poi è il deserto. Forse è il momento buono per Jamie nel dimostrare di avere stoffa per competere in una serie non così confinante come la W Series?

Luca Colombo