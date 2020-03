Numerose sono le cancellazioni di eventi sportivi a causa della diffusione del Coronavirus in queste settimane. Ai già tanti si vanno ad aggiungere i test pre-stagionali della W Series, che sono stati annullati.









Saltano quindi le giornate di test programmate per inizio maggio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il prossimo maggio a causa dell’emergenza dovuta al CoVid-19.

La stagione della W Series 2020 è programmata attualmente su otto gare, sei a supporto dei week-end del Campionato DTM e due nel contesto del grande circus di Formula 1. Attualmente l’organizzazione è in contatto con entrambi i campionati in merito a tali gare e si attendono ulteriori indicazioni. La prima tappa è fissata per l’ultimo week-end di maggio in Russia sull’inedito circuito Igora Drive, ma attualmente ogni programmazione risulta incerta.

Catherine Bond Muir, amministratore delegato della W Series ha dichiarato: “Siamo in un territorio inesplorato, in una situazione al di fuori del nostro controllo. La necessità di un allontanamento sociale, insieme a viaggi limitati, è difficile per molte aziende, incluso il motorsport. Inviamo supporto e affetto a tutti i nostri piloti, al nostro personale, ai partner, ai fan e media in questi tempi difficili.”

Speriamo che nel caso della W Series ad essere cancellati rimangano solo i test pre-stagionali.

Si attendono quindi aggiornamenti sull’evolversi della situazione in questo inverno senza motori che sembrava già lungo e che vedrà un ritardo triste ma doveroso affinchè quanto prima si possano riaccendere i semafori verdi che tanto aspettiamo. In quel momento vorrà dire che tutto quello che si sta vivendo ora inizierà ad essere un ricordo.

Leggi anche: W SERIES | DUE GIORNI DI TEST A VALENCIA PRIMA DELLA NUOVA STAGIONE

Anna Mangione