Valentino Rossi ha provato l'Audi R8 LMS GT3 di WRT a Valencia

Iniziano i preparativi per la prossima stagione sportiva del Team WRT e tra i piloti protagonisti spicca Valentino Rossi, in pista questa settimana a Valencia per una sessione di test privati svoltasi tra martedì e giovedì. Il nove volte Campione del Mondo nel Motomondiale ha provato l’Audi R8 LMS GT3, vettura che quest’anno ha regalato tante soddisfazioni al team di Vincent Vosse, René Verbist e Yves Weerts grazie alle vittorie ottenute nella classifica assoluta, nel campionato endurance squadre e nel graduatoria piloti/squadre dedicata alle gare sprint del GTWC. Non dimentichiamo il debutto tra i prototipi nel FIA WEC, classe LMP2, dove WRT ha primeggiato sia nella classifica piloti sia nel campionato squadre.

In questo modo Valentino Rossi si assicura un bagaglio di esperienza ancor più importante, utile a comprendere quale sia il miglior approccio possibile alle gare su quattro ruote. Il pesarese, infatti, ha già guidato la Ferrari 488 GT3 in passato e proprio con la vettura del Cavallino – gestita da Kessel Racing – correrà la 12 Ore del Golfo l’8 gennaio 2022. Grazie a questo doppio impegno si profilano più scenari: fino alla pausa estiva sembrava scontata la collaborazione con Ferrari ma ora si potrebbero aprire diverte porte per il mondo endurance. Grazie all’impegno di WRT con Audi nel GTWC e dal 2023 in LMDh, Valentino Rossi potrebbe correre sia con la R8 LMS GT3 sia con il futuro prototipo sviluppato da Ingolstadt in collaborazione con Multimatic.

POSSIBILE FUTURO TRA I PROTOTIPI NEL FIA WEC?

Il Team WRT sarebbe la prima formazione supportata da Audi in LMDh, nuova categoria che debutterà nel FIA WEC nel 2023, dunque Rossi avrebbe garanzie anche in vista di un impegno ufficiale nel campionato endurance di riferimento. Da capire, invece, come possa procedere la strada Ferrari, siccome Maranello e Valentino Rossi hanno da sempre elementi in comune. Ferrari è impegnata in ogni categoria delle quattro ruote e nel 2023 porterà in pista l’inedita la tanto attesa Hypercar.

Attualmente la collaborazione tra il 9 volte iridato e la casa modenese potrebbe aprirsi a GTWC, IGTC, ELMS e FIA WEC. Quest’ultimo campionato offrirebbe a Valentino Rossi la chance di correre nella categoria dedicata agli amatori, sebbene il futuro della classe GT3 in versione “Le Mans” sia ancora tutto da definire. Non dimentichiamo l’IMSA SportsCar Championship, contesto che vedrà il debutto della nuova classe GTD Pro (GT3 Pro) nel 2022 e l’esordio di WRT come squadra clienti ufficiale Audi LMDh nel 2023. Non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione sportiva. Probabilmente sapremo già da gennaio dove, come e quando correrà Valentino Rossi, ormai sempre più addentrato nel contesto automobilistico.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: RUOTE COPERTE NEWS | LE ULTIME AL TERMINE DELLA STAGIONE