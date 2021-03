Il prossimo 25 Aprile saranno passati già vent’anni dalla tragica scomparsa di Michele Alboreto, il grande campione milanese vittima di un incidente sul circuito del Lausitzring mentre era impegnato nei test di preparazione alla 24 Ore di Le Mans. In vista dell’importante anniversario ci ha pensato il cugino Massimo a rilanciare, attraverso una petizione online, l’iniziativa volta ad intitolare all’ex-ferrarista una curva dell’autodromo di Monza.

Vent’anni. Tanto sarà passato tra poche settimane da quel maledetto 25 Aprile 2001, giorno in cui piombò dalla Germania la tragica notizia della scomparsa di Michele Alboreto. L’unico pilota italiano, dai tempi di Farina e Ascari, ad aver sfiorato la conquista del titolo mondiale in Formula 1, nell’ormai lontana stagione 1985. Un campione gentiluomo, come sottolineato da coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo. Capace di rappresentare un vero e proprio esempio di professionalità e attaccamento a valori veri, in pista e fuori.

Nel corso degli anni, sono state svariate le iniziative volte a ricordare la figura di Alboreto. Tra di esse, la Scuola Federale ACI Sport a lui intitolata, così come quelle adottate dal comune di Rozzano, città che lo ha visto crescere e che gli ha dedicato una piazza ed un monumento. Eppure, nonostante i diversi tentativi effettuati, manca ancora un riferimento al pilota milanese in quello che è stato il suo circuito d’adozione: il Tempio della Velocità di Monza.

GLI ESORDI DI ALBORETO A MONZA

Un luogo che ha visto Michele Alboreto muovere i primi passi nel mondo dei motori: dai tempi in cui si recava, come semplice tifoso, ad ammirare i suoi idoli sfidarsi in pista, sino agli esordi in monoposto proprio nella Formula Monza. Tutto ciò sino ai bagni di folla che lo avrebbero visto, solo pochi anni più tardi, grande protagonista al volante della Ferrari. A bordo della quale si piazzò secondo per un soffio nell’edizione 1988 del Gran Premio d’Italia.

Adesso però i tempi, soprattutto in vista di un anniversario così importante, “devono” essere maturi per un riconoscimento doveroso. Ovvero quello di intitolare una curva dell’autodromo di Monza alla memoria di Michele Alboreto. A rendersi promotore di questo nuovo tentativo è stavolta il cugino Massimo, anch’egli impegnato nel mondo delle auto ed in particolar modo nel settore della mobilità elettrica. Il quale ha lanciato una petizione online per fare in modo che anche a Monza vi sia un ricordo tangibile del segno lasciato da Michele nella memoria degli appassionati.

IL PROMOTORE: “SAREBBE UN GIUSTO RICONOSCIMENTO”

“Il mio scopo è semplicemente quello di ricordare Michele per ciò che ha fatto – ha detto Massimo, intervenuto ai nostri microfoni nella puntata 337 di ‘Circus!’ – e sarebbe bello poterlo fare in questo modo in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa. Lui ha portato il suo cuore e la sua passione a Monza: avevamo già tentare di adottare questa iniziativa in passato, senza riuscirci. Ma adesso voglio riprovarci. Spero che in tanti possano aderire!”.

LiveGP.it, sin dalla sua fondazione, è sempre stata legata in particolar modo alla figura di Michele Alboreto. Tanto da dedicare proprio a lui l’intero sito web in occasione del lancio della testata, avvenuto nel Febbraio 2013. Anche in questo caso, saremo in prima fila per fare in modo che l’iniziativa possa trovare il sostegno che merita. Affinché colui capace di rappresentare un punto di riferimento ed una fonte d’ispirazione per tanti appassionati di Motorsport possa essere ricordato degnamente. In quella che è stata anche la “sua” casa.

Marco Privitera

