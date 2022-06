Grave incidente con bandiera rossa nella gara dei Sidecar, il Senior TT è slittato fino ad essere rimandato a domani. In Supersport Michael Dunlop piega il dominatore del TT 2022 Peter Hickman nella 2 giri sprint

SUPERSPORT 2: DUE GIRI TIRATISSIMI, VINCE DUNLOP

Un duello durato tutta la gara, quello tra Michael Dunlop e Peter Hickman. Con Dean Harrison staccato di sei secondi ancora prima della fine del secondo giro, la battaglia è stata tutta per la prima posizione. Lontani dal podio Davey Todd e Jamie Coward che hanno chiuso la top-5, ritiro per Lee Johnston alla fine del primo giro. Ma la sfida tra Dunlop ed Hickman è stata un continuo elastico con distacchi quasi sempre sotto il secondo, con Peter che faceva la differenza soprattutto nel tratto fino a Ballaugh Bridge. Ma la tenuta mentale di Michael in Supersport alla fine ha fiaccato il dominatore di questo TT 2022, con la prima delle gare del Day4 che va a Dunlop con 3 secondi su Hickman. Podio confermato per Dean Harrison, a 24 secondi dalla piazza d’onore.

SIDECAR: ENNESIMA BANDIERA ROSSA

Anche quest’oggi la gara dei Sidecar è stata caratterizzata dalla bandiera rossa, sopraggiunta al secondo ed ultimo giro della gara. In testa fino a quel momento c’era nuovamente la coppia Birchard composta dai fratelli Tom e Ben, già record proprio al TT e vincitrice della prima gara. I Birchard conducevano sulla coppia Founds/Walmsley di più di sei secondi, e ce ne volevano altri due per arrivare ai Crowe. Per oggi non sono arrivate ulteriori notizie riguardo la bandiera rossa ma si parla di incidente, sfortunatamente abbastanza grave

Couple of cheeky waves at Quarterbidge on the overtake between Bryan and Hyde and Blackstock and Rosney 👋👋 See every polite over take moment on TT+🔗 https://t.co/R8soztpfIy #IoMTT #TTLive #TT2022 #SidecarTT #ThreeWheelingMedia @3WheelingTT pic.twitter.com/kNLIRYkwck — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 10, 2022

NIENTE SENIOR, SI FA DOMANI

Per quanto riguarda la gara finale della settimana del TT 2022, la Senior, semplicemente non verrà disputata oggi. La gara verrà rimandata a domani a causa del ritardo dovuto alla bandiera rossa esposta per i sidecar, che ha prolungato la sosta fino alle 15:30 locali. In più, il brutto tempo non avrebbe permesso lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza, quindi il Senior TT 2022 è stato rimandato a sabato 11/06, con timetable ancora da definire. A domani per gli ultimi aggiornamenti

