Un week-end ricco di adrenalina ha caratterizzato il primo appuntamento stagionale del Trofeo Super Cup, andato in scena sull’Autodromo dell’Umbria di Magione. La serie promossa da Giordano Giovannini ha aperto la propria annata 2021 con le gare riservate alle categorie RS Challenge e alla nuova mini endurance, riservando sfide avvincenti e ricche di colpi di scena.

Tra le spettacolari Clio ad imporsi sono stati Alex Lancellotti (Faro Racing) in gara-1 e Pierluigi Sturla (Marvic Motorsport) nella seconda manche. Massimo Massaro e Giovanni Grasso al top per quanto riguarda le vetture aspirate. Nell’inedita Super Cup Endurance i successi assoluti sono invece andati al duo Boga-Gioga su Porsche Cayman GT nella prima prova. Ad aggiudicarsi la seconda sfida è stata la Maserati Granturismo affidata ad Andrea D’Angelo. Tra le vetture della classe Turismo 1, trionfo per il team Six Engineers con Dolci-Berton in gara-1. Il duo Bolzoni-Marchesini ha invece regalato la vittoria al team Bolza Corsa nella manche conclusiva.

La nuova edizione del Trofeo Super Cup, caratterizzata a Magione da grandi novità quali il regime di monogomma Michelin e l’abolizione della tassa d’iscrizione al campionato, ha inoltre consentito al pubblico da casa di non perdersi un solo minuto di quanto andato in scena sul tracciato umbro. La diretta streaming (diffusa sui canali Social del campionato) e quella televisiva (andata in onda su MS Motor TV) ha intrattenuto e coinvolto un gran numero di appassionati. Un ottimo modo per godersi lo spettacolo in entrambe le giornate di gara.

RS CHALLENGE: VITTORIE PER LANCELLOTTI E STURLA

Le emozioni non sono di certo mancate nel corso del week-end umbro, grazie ad un ricco schieramento di partenza e a due gare come sempre equilibrate e coinvolgenti. Dopo una sessione di qualifica tiratissima, al termine della quale a spuntarla è stato Alex Lancellotti con il crono di 1:19.800, la sfida si è accesa sin dalle battute iniziali di gara-1. Un contatto al via tra Alunni e Jeram ha subito innescato l’intervento della Safety Car. Sturla è stato costretto a rimontare dal fondo dopo essere finito in testacoda.

Al restart, Lancellotti è stato abile a mantenere il comando delle operazioni. Alle sue spalle è andato in scena un bel duello per la seconda posizione tra Primozic, Rosini e Lilli. Il pilota sloveno è riuscito a respingere gli attacchi degli avversari sino alla bandiera a scacchi, centrando la piazza d’onore. Vittoria per Alex Lancellotti, in grado di regalare una bella soddisfazione al team Faro Racing di Fabrizio Tablò. Il pilota umbro Walter Lilli si è dovuto accontentare di un piazzamento ai piedi del podio, chiudendo a ridosso dell’aretino Rosini e davanti a Crea, Mramor, Sturla, Flavi e Bonifazi. Il veterano Massimo Massaro ha chiuso al top tra le vetture aspirate, precedendo Ciani e Beltrami.

La seconda manche ha riservato il primo colpo di scena a pochi minuti dal via. Il poleman Mattia Lancellotti (pronto a ereditare il sedile dal cugino Alex) ha dovuto rinunciare a schierarsi per un inconveniente tecnico. Pierluigi Sturla ha quindi potuto sin da subito prendere il comando delle operazioni, rispondendo ad un attacco iniziale da parte di Walter Lilli e involandosi indisturbato verso il successo. Alle sue spalle, Davide Rosini ha regolato in volata lo stesso pilota perugino. Lorenzo Flavi (Team Cipierre) si è distinto con un ottimo quarto posto davanti a Di Tommaso e Bonifazi. Ad avere la meglio tra le aspirate è stato Giovanni Grasso (Vueffe Corse), il quale ha preceduto Massaro e Alunni.

TRIONFO CAYMAN E MASERATI NELLA ENDURANCE

La grande novità 2021 del Trofeo Super Cup ha visto per la prima volta all’opera a Magione il nuovo format del week-end, caratterizzato da due sessioni di prove libere, qualifica da 15’ + 5’ + 15’ e due manche di gara della durata di 50’ ciascuna, con sosta obbligatoria.

La prima manche ha registrato la netta supremazia da parte della Porsche Cayman GT4 del duo Boga-Gioga, capace di confermare la propria leadership sin dalle battute iniziali e conquistare con un buon margine il successo. Alle sue spalle il confronto in pista si è rivelato molto serrato. La Maserati Granturismo di D’Angelo è stata chiamata a tenere a bada le vetture DSG. Tra di esse, a svettare sotto la bandiera a scacchi è stata la Leon di Federico Dolci e Alessandro Berton (Six Engineers), la quale ha chiuso con 1” di vantaggio nei confronti di Bolzoni-Marchesini. Il rookie Andrea Tronconi ha conquistato una positiva terza piazza di classe.

Nella seconda manche, un guaio all’impianto frenante ha impedito alla Cayman vincitrice di gara-1 di schierarsi al via. Ad approfittarne è stato Andrea D’Angelo che, dopo aver ottenuto la pole position, non ha avuto eccessive difficoltà a regolare sotto la bandiera a scacchi le tre Seat Leon DSG del team Bolza Corse. In questo caso, l’equipaggio composto da Silvano Bolzoni e Andrea Marchesini ha preceduto le vetture gemelle di Stefan-Trentin e Moretti-Pennisi. I portacolori del Six Engineers sono stati rallentati da una penalità inflitta a Tronconi e da un guaio tecnico che ha costretto ad una lunga sosta ai box la vettura di Berton-Dolci.

Il prossimo appuntamento in pista del Trofeo Super Cup avrà luogo il prossimo 10-11 Aprile a Varano de’ Melegari. Il round di apertura della categoria Touring Cars si svolgerà nell’ambito del FX Master Racing Weekend.

Marco Privitera