La sesta edizione del Trofeo Super Cup è finalmente pronta per partire, con il primo week-end stagionale in programma sull’Autodromo dell’Umbria di Magione. Nonostante il lungo stop alle attività imposto dal Covid-19 ed alle conseguenti difficoltà, il campionato promosso da Giordano Giovannini si presenta in gran forma all’appuntamento inaugurale della stagione, per la prima delle cinque tappe in programma durante la stagione 2020.

Saranno infatti ben 71 le vetture presenti nelle cinque categorie schierate a Magione dal Trofeo Super Cup, nell’ambito di un fine settimana che, grazie alla contemporanea presenza in pista dei campionati Smart EQ Fortwo E-Cup, Challenge Ford MPM e Asso MiniCar, vedrà complessivamente al via oltre 120 auto. Un risultato di assoluto rilievo che conferma la bontà del progetto ideato dal promoter romano, volto a garantire bassi costi di partecipazione in abbinamento ad una format spettacolare e a contesti agonistici di prestigio.

GARE IN DIRETTA STREAMING

L’evento si svolgerà a porte chiuse, ma tutte le gare in programma nella giornata di Domenica 26 Luglio verranno trasmesse in diretta streaming, a conferma dell’impegno profuso da Asd Italia Corse e dagli altri organizzatori del week-end per garantire la massima visibilità mediatica ai protagonisti della manifestazione.

Prima Divisione. Ben ventidue gli equipaggi al via dello schieramento riservato alle vetture Turismo più performanti. A monopolizzare le prime posizioni si candidano i protagonisti della Turismo 1: tra di essi la Peugeot 308 24h Sp. di Massimo Arduini e Giuseppe Bodega, i quali troveranno un degno rivale in Roberto Del Castello, al via con la BMW M3 E46 dopo il successo dello scorso anno nella Supercars Series.

Molto nutrita la presenza delle Seat Leon Cup: il team Six Engineers schiera ben quattro esemplari, affidati a Alessandro Berton, Elia Bossalini, Federico Dolci e Claudio Formenti; il Ten Job si presenta con Alessandro Revello, la Scuderia Vesuvio con Sabatino Di Mare, mentre a completare il lotto dei partenti ci saranno gli esperti Fausto Flavi (Team Cipierre) e Francesco Palmisano (Autostar Motorsport).

Nella Turismo 2 occhi puntati sulla velocissima Luli Del Castello, in gara con una BMW E36 24h Sp., chiamata ad affrontare la concorrenza delle vetture gemelle di Mamo Vuolo e del duo “DOK”-De Vuono, oltre che della Peugeot 308 Cup di Vito Tagliente. Battaglia aperta anche nella 2.0 Special, dove il team Sesa Racing si affida al suo consueto tris formato da Arturo Pucciarelli, Sergio Borsini e Nazareno Compagnoni, chiamato alla sfida con Giuseppe Casillo (Renault Clio 2.0 E1) e la coppia Piccin-De Luca (Honda Civic 2.0 E1). Infine, nella Cayman Cup tornerà in azione Patrick Bellezza, mentre Mauro Cesari sarà al via della sua BlackM nella classe E2 SH.

DALLE MITJET ALLE PEUGEOT 106

Seconda Divisione. Promette di regalare grande spettacolo anche lo schieramento della Seconda Divisione, con ben venticinque vetture in griglia e grande equilibrio nelle varie classi. Tra le Mitjet a giocarsi il successo ci saranno Francesco Malvestiti, Giampiero Paparusso e il duo formato da Leonardo Stefani e Cosimo Papi, mentre la Turismo 3 schiera un poker di Mini Cooper s r56: tra di essi, il campione in carica Luca Rossetti, insieme a Lorenzo Flavi ed agli equipaggi Bianchi-Catelani e Scippa-Molteni.

Bel mix di vetture nella Turismo 4, che vede al via Massimo Romagnoli (Alfa 156), Fausto Amendolagine (Peugeot 206), Filippo Bonechi (Toyota Corolla), Michele Febbraro (Honda Civic), Davide Baffascinnelli (Alfa 156) e Mario Beltrami, quest’anno al volante di una Peugeot 206.

Marco De Dominicis sarà in gara nella Turismo 5 a bordo di una Citroen Saxo 1.6, mentre Waltercar (Peugeot 106) ed Eliseo Cruciani (Citroen Saxo Cup) si contenderanno il successo nella Turismo 6. Tutta da seguire la sfida anche nella Turismo 7, tra le Peugeot 106 di Tonino Scocco, Alessandro Malavolta, Luca Re, Angelo Martucci e Amodio Cozzolino. Per quanto riguarda le classi BMW, Silvio Bossi sarà al via di una 318 rs e Roberto Sperati di una 325 i, mentre Domenico Gaudenzi completerà lo schieramento nella classe Superdiesel al volante di una Alfa Romeo 147 jtd.

NOVITA’ CLIO E PROTOTIPI

RS Challenge. Al via da Magione anche il nuovo schieramento riservato alle performanti Clio RS Cup, già grandi protagoniste in occasione delle precedenti edizioni del Trofeo Super Cup. Tra le vetture 1.6, il team Black and Cars schiera Pierluigi Veronesi e Saverio Crea, mentre a difendere i colori di Cipierre ci penserà il pilota umbro Andrea Bonifazi. Attacco a quattro punte per Seven Hills Motorsport, con Alberto Rizzo, Paolo Tartabini, Pierluigi Sturla e Massimo Massaro.

A contendersi il trono tra le vetture 2.0 Walter Lilli, Gianfranco Billo, Samuele Fornara e il duo Faro Racing composto da Onofrio Mariella e Fabrizio Tablò. A regalare spettacolo ci penserà anche l’inedito format della Superpole, con i migliori cinque delle qualifiche che si sfideranno nella caccia al giro veloce.

SuperProto Cup. Grande attesa per l’altra grande novità prevista quest’anno dal Trofeo Super Cup. La nuova categoria riservata agli Sport Prototipi (che metterà in palio anche dei premi in denaro per i primi tre classificati grazie alla partnership con Yokohama) vedrà una sfida sicuramente interessante nella classe CN2: al via la Norma M20 di Ranieri Randaccio, le Osella PA 21 di Filippo Vita, Franco Caruso e Claudio Gullo, oltre al duo formato da Lorenzo Capecchi e Davide Amaduzzi a bordo della Wolf GB-08. Tra i portagonisti presenti a Magione anche la Promec 208 di Emiliano Pierantoni e la Lucchini p09 di Claudio Francisci.

Supercars Series. I bolidi della classe riservata alle vetture GT vedranno il team Enrico Fulgenzi Motorsport schierare ben tre Porsche 991: nella classe GTA si sfideranno Giancluca Spata e Michele Marotta, mentre a rappresentare la GTB ci sarà Gianfranco Bronzini. Presente nel round umbro anche la Lotus Exige del VImotorsport affidata a Michele Ghirardo.

GIOVANNINI SODDISFATTO

Giordano Giovannini (Promoter Trofeo Super Cup): “Siamo molto felici di poter tornare in pista dopo le difficoltà che siamo stati costretti ad affrontare. Il fatto che a Magione ci saranno numeri di questo tipo rappresenta un risultato straordinario, che premia il nostro lavoro e per il quale vorrei ringraziare team e piloti che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto.

Da quest’anno abbiamo voluto intraprendere una filosofia organizzativa ben precisa, limitando gli eventi ad un totale di due giornate nell’arco del week-end e creando un contesto agonistico dove il Trofeo Super Cup fosse al centro dell’attenzione. Ci presentiamo infatti con ben cinque schieramenti al via e con le grandi novità legate alla presenza delle categorie RS Challenge e SuperProto Cup.

Purtroppo l’evento non sarà accessibile al pubblico, ma vorrei sottolineare che tutte le gare in programma nella giornata di Domenica saranno visibili sui nostri canali Social (Facebook e YouTube) e sul nostro sito web in diretta streaming. Vorrei inoltre rivolgere un particolare ringraziamento anche agli organizzatori delle nostre serie partner che saranno con noi al via nell’appuntamento di Magione: Smart EQ Fortwo E-Cup, Challenge Ford MPM e Asso MiniCar. Sarà sicuramente un fine settimana ricco di adrenalina!”