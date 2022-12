Il nome potrebbe non dire molto ai meno appassionati del Tourist Trophy ma Paul Kermode è una delle persone più conosciute dell’Isola di Man, che con l’edizione 2022 ha chiuso la sua carriera da marshall. Paul è il funzionario della linea di partenza da quindici anni, ovvero l’ultima persona a toccare i piloti prima che questi si lancino ad oltre 130 miglia orarie su Mountain Course. Quasi settant’anni da volontario all’Isola di Man dove risiede, ed ora la pensione con l’ultimo “tap” a John McGuinness al via del suo centesimo Tourist Trophy.

UNA VITA PER IL TOURIST TROPHY

Paul Kermode è nato sull’Isola di Man, più precisamente a Douglas nel 1943. Ha prestato servizio al Tourist Trophy ininterrottamente dal 1954 ad oggi. La sua prima presenza da commissario fu appunto ben 68 anni fa quando si offrì come scout per il tabellone dei tempi. Da allora non si è perso un Tourist Trophy prestando servizio come marshall. Da quando aveva sedici anni ha fatto il marshall per le prove mattutine. Doveva però rinunciare alle gare perchè in quegli anni lavorava per i giornali locali e dovendo pubblicare speciali riservati al TT nessuno dei dipendenti aveva permessi speciali. Crescendo ha preso sempre più autorità e negli ultimi diciannove anni è stato colui che dava il “tap” sulla spalla dei piloti come segnale di partenza. Una immagine iconica per tutti gli appassionati della road race più famosa al mondo.

Sempre lui, da quasi due decenni sotto l’arco di partenza di ogni gara del TT e del ManxGP. Migliaia i piloti partiti dopo la sua pacca sulla spalla per gli oltre 60 chilometri del Mountain Course. Impossibile tenere il conto, come anche lui ha confessato, si è divertito molto nonostante tutti quegli anni da volontario: “Al giorno d’oggi non ci sono molte persone che faranno qualcosa per niente, ma nel tempo mi sono divertito molto“. Così termina la sua unica intervista rilasciata ai colleghi di MCN dopo il suo ultimo Tourist Trophy.

L’ULTIMO “TAP” PER IL CENTESIMO TT DI MCPINT

Dopo l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia di Covid19, Paul Kermode ha detto basta. A 79 anni è giunto il momento di lasciare il suo ruolo e di godersi il Tourist Trophy da semplice appassionato. Lasciare senza un’ultima apparizione dopo due anni di pausa sul Mountain Course non era però possibile. Così il 4 giugno scorso al via della prima gara della settimana la “RST Superbike TT Race” si è presentato regolarmente sotto l’arco di fronte il Grandstand accogliendo John McGuinness che contestualmente scattava per il suo centesimo Tourist Trophy.

Dei cento “start” di McPint un gran numero sono stati fatti partire proprio da Kermode e lo stesso McGuinness avvicinandosi al punto di partenza ha stretto la mano a Paul augurandogli “buon pensionamento“. Per il marshall una vera emozione: “Prima o poi doveva finire e quello era il modo perfetto per farlo, con il centesimo di John“. Kermode ha dato così il via per l’ultima volta alla “RST Superbike TT Race” andata poi a Peter Hickman con John McGuinness quinto al suo centesimo Tourist Trophy. Per il quasi ottantenne marshall ora è tempo di godersi il Tourist Trophy da semplice appassionato, magari andando a vederlo in punti diversi dalla linea di partenza.

Mathias Cantarini