Yoshimura SERT Motul continuerà a correre nel FIM EWC 2023, confermato il progetto franco nipponico che avrà ancora il supporto ufficiale di Suzuki! Come avevamo già scritto lo scorso luglio, SERT e Yoshimura avevano già annunciato che sarebbero stati al via del campionato 2023. La vera notizia è che lo faranno nuovamente con il supporto di Suzuki Motor Company.

LASCIAMO, ANZI NO

Il comunicato rilasciato da Suzuki Motor Company lo scorso 13 luglio era abbastanza esplicito: “Suzuki ha deciso di porre fine alla partecipazione di MotoGP ed EWC di fronte alla necessità di riallocare risorse su altre iniziative per la sostenibilità“. Pochi giorni dopo, il 15 luglio, Yoshimura e SERT (allora in testa al campionato FIM EWC, ndr) comunicarono che nel 2023 avrebbero preso parte al campionato anche senza l’appoggio di Suzuki. Oggi a cinque mesi esatti di distanza Suzuki ci ripensa, ed appoggerà il team Yoshimura SERT Motul. La squadra franco nipponica sarà dunque al via del campionato FIM EWC 2023 con la rossa Suzuki GSX-R1000R #12. Addio dunque allo storico #2 che ha sempre contraddistinto la Sert e benventuto al #12 numero storico di Yoshimura. Un avvicinamento dunque al Giappone in controtendenza con l’annuncio dell’addio di pochi mesi fa.

Yohei Kato , direttore del team Yoshimura SERT Motul

“Oggi sono molto felice di annunciare che parteciperemo al Endurance World Championship 2023. Come sapete, Suzuki Motor Corporation ha annunciato che si sarebbe ritirata dalle attività racing. Ma a seguito di continue discussioni, Suzuki Motor Corporation ha deciso di supportare le attività del nostro nuovo Yoshimura SERT Motul.

Andando avanti, continueremo a gareggiare nel FIM EWC come rappresentanti di Suzuki, e mireremo a riconquistare il titolo iridato con la massima responsabilità e determinazione. Vorrei anche ringraziare Motul, DENSO e molti altri sponsor e aziende partner per il loro continuo supporto.

E mentre abbiamo causato molta preoccupazione ai fan e allo staff del team, siamo grati che i fan di tutto il mondo abbiano continuato a inviarci messaggi di supporto e fiducia“.

“Nonostante fossimo in testa al campionato fino all’ultimo round della stagione 2022, abbiamo perso il titolo a causa di un problema imprevisto. Nel 2023 continueremo ad andare avanti con gli eccellenti piloti e staff Yoshimura SERT Motul a partire dalla 24h di Le Mans. Con l’obiettivo di vincere tutte le gare e vincere la classica francese tre volte di fila. Continueremo a lottare con il supporto delle società collegate e dei fan come una cosa sola, quindi continua a supportare Yoshimura SERT Motul. Grazie voi“.

Damien Saulnier , Team Manager di Yoshimura SERT Motul

“Sono molto felice di annunciare che il nuovo Yoshimura SERT Motul potrà partecipare al FIM EWC nella stagione 2023. E che parteciperemo con la GSX-R1000R indossando i colori rosso e blu che simboleggiano la partnership tra Yoshimura e Suzuki per il terzo anno consecutivo. Sfortunatamente, Suzuki ha deciso di ritirarsi dalle attività factory nel 2022, ma continueremo a ricevere un grande supporto da Suzuki e faremo del nostro meglio come squadra che rappresenta Suzuki nel campionato.

Siamo in grado di accogliere la nuova stagione grazie al supporto dei nostri importanti partner che ci supportano da tempo, così come grazie ai nostri nuovi partner.

Cercheremo di riconquistare il titolo in modo da poter mantenere la fiducia di tutti coloro che ci sostengono.

Nel 2023, Yoshimura gareggerà con il numero 12, che è importante per Yoshimura. Non vediamo l’ora di vedervi tutti alla gara di apertura della 24 Ore di Le Mans ad aprile con questo numero tradizionale“.

Mathias Cantarini