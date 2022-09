Non sono mancate le emozioni nella gara che ha concluso il sesto appuntamento stagionale del Topjet F2000 Formula Trophy a Vallelunga. Dopo il contatto verificatosi nelle fasi iniziali della manche precedente, a regalare spettacolo sono stati ancora Paolo Brajnik e Bernardo Pellegrini, autori di un acceso duello risoltosi in favore del primo soltanto a poche curve dal traguardo.

CHE DUELLO BRAJNIK-PELLEGRINI!

Una vera e propria beffa per Pellegrini, il quale aveva assaporato la possibilità di tornare al successo dopo essere scattato dalla pole position ed aver condotto per lunghi tratti la gara. Il veronese, al volante della Dallara F313-Volkswagen, non è però riuscito a contenere il ritorno del rivale, quest’ultimo a bordo di una Dallara F320, perdendo terreno nelle fasi di doppiaggio e cedendo la testa della corsa. Pellegrini è poi riuscito a riprendersi il comando ai danni di Brajnik, con i due che sono arrivati a giocarsi il successo all’ultimo giro.

L’attacco decisivo è arrivato alla staccata della Campagnano, con il leader del campionato (il quale gareggia con licenza serba) che è riuscito ad effettuare una bella manovra per riportarsi in testa. Qualsiasi tentativo di replica da parte di Pellegrini è stato poi vanificato dal problema al cambio verificatosi sulla vettura di quest’ultimo a tre curve dal termine. Il campione in carica ha proseguito lentamente verso il traguardo, cedendo anche la seconda posizione all’ungherese Benjamin Berta.

ATZORI CAMPIONE NELLA F2.0 CUP, TURCHETTO AL TOP NELLA ‘LIGHT’

Grazie a questo nuovo successo di Vallelunga, Paolo Brajinik si avvicina sempre più alla conquista del titolo Topjet F2000, che conoscerà il proprio vincitore a metà Ottobre nel round conclusivo al Mugello. Sempre a proposito di campioni, c’è però già chi ha potuto festeggiare una conquista con due prove d’anticipo: si tratta di Francesco Atzori, il quale ha celebrato il successo nella graduatoria assoluta della Topjet F2.0 Cup dominando per la nona volta su dieci gare, e Fabio Turchetto, il quale si è imposto aritmeticamente nella classe Light.

Per quanto riguarda le altre classi, da segnalare i successi di Jean Luc Neri nella F3-Am, di Davide Pedetti nella F3-Pro e di Edoardo Bonanomi nella F3-Pro/Am. Il campionato organizzato da Piero Longhi tornerà in azione per il round conclusivo al Mugello nel week-end del 15-16 Ottobre con il gruppo PeroniRace.

Da Vallelunga – Marco Privitera