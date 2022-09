L’ungherese Benjamin Berta si aggiudica gara-1 del Topjet F2000 Formula Trophy a Vallelunga, al termine di una prova che ha visto eliminati da un contatto verificatosi nelle prime battute i due piloti scattati dalla prima fila, Bernardo Pellegrini e Paolo Brajnik, entrambi poi costretti al ritiro. Sul podio dell’assoluta anche Riccardo Perego e Renato Papaleo, mentre Francesco Atzori si è aggiudicato l’ennesimo successo nella F2.0 Cup davanti a Palummieri e D’Amicis.

SCINTILLE PELLEGRINI-BRAJNIK, BERTA GODE

La sfida per il titolo si riapre dopo il perentorio successo di Benjamin Berta nella prima manche di Vallelunga, penultimo appuntamento stagionale del Topjet F2000 Formula Trophy. Il pilota ungherese ha approfittato del contatto verificatosi al secondo giro tra il poleman Pellegrini ed il leader del campionato Brajnik, per poi dominare sino alla bandiera a scacchi. Grazie a questa vittoria, Berta si porta a 22 lunghezze in classifica dallo stesso Brajnick, seppur dovendo considerare un regolamento che prevede lo scarto dei tre peggiori risultati ottenuti durante la stagione.

Tornando all’episodio-chiave della gara, Pellegrini era scattato bene dalla pole position, fino all’attacco del pilota friulano nel rettilineo che conduce alla staccata della Campagnano. Le due vetture affiancate sono entrate in collisione, con gli stewards che hanno ritenuto il campione in carica colpevole dell’episodio infliggendogli 25″ di penalità. Una decisione rivelatasi poi ininfluente ai fini del risultato finale, visto che il veronese è stato costretto al ritiro pochi giri dopo il rivale. Alle spalle del fuggitivo Berta, degno di nota il duello tra Perego e Papaleo, mentre ottima la quarta piazza finale della giapponese Juju Noda al volante di una Formula Regional, la quale ha preceduto Pedetti e Solfaroli.

ATZORI SEMPRE PIU’ LEADER NELLA F2.0 CUP

Grazie al successo odierno, Francesco Atzori si avvicina sempre più alla conquista del titolo nella F2.0 Cup, chiudendo settimo assoluto e precedendo sul podio di categoria Stefano Palummieri e Edoardo D’Amicis. Per quanto riguarda i successi di classe, vittoria di Fabio Turchetto nella Light davanti a De Virgilis, mentre Solfaroli ha preceduto Bonanomi e Berto nella F3 Pro-Am. Infine, Davide Pedetti ha fatto centro nella F3-Pro davanti a Larsen e Bellezza, con Stola che ha avuto la meglio nei confronti di Neri nella classe F3 AM.

Appuntamento a domani per gara-2 del Topjet F2000 Formula Trophy a Vallelunga, con start alle ore 10:45 e diretta su MS MotorTV.

Da Vallelunga – Marco Privitera