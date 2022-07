Ancora un successo per Paolo Brajnick nella Topjet F2000 Formula Trophy. Il quinto round stagionale della serie tricolore ha registrato il successo del pilota friulano, scattato dalla pole e abile nel tenere alle proprie spalle gli avversari a bordo della sua Dallara F320. Berta e Rasero hanno completato il podio della serie tricolore, mentre il campione in carica Pellegrini si è dovuto accontentare della quarta piazza frenato da qualche problema nel finale.

IL VIA CON TEMPERATURE BOLLENTI

La gara scatta con una temperatura dell’asfalto superiore ai 60°, con Brajnick autore della pole in una qualifica caratterizzata da un format inedito che ha visto i concorrenti suddivisi in due gruppi. Allo spegnimento dei semafori, Pedetti anticipa clamorosamente lo start, mentre Sandro Zeller prende momentaneamente la testa del gruppo prima di subire il sorpasso da Brajnick già alla prima staccata dei Cimini. Alle loro spalle intanto Berta sopravanza Pellegrini, il quale deve tenere a bada Papaleo e Perego, mentre Pedetti viene subito sanzionato con un drive-through. Rasero, Giordano e Richert completano la top ten nelle prime fasi, con Atzori che guida il gruppo della F2.0 Cup e Solfaroli quello della Pro-Am.

SAFETY CAR PER I BOTTI DI PAPALEO E GIORDANO

Radrizzani si rende autore di un testacoda in uscita dai Cimini, pur riuscendo a ripartire senza danni. Va peggio a Papaleo, il quale finisce sui dissuasori per poi urtare contro le barriere al tornantino. Quasi contemporaneamente, anche Giordano finisce a muro in uscita dalla curva Roma, innescando l’intervento della Safety Car. La fase di neutralizzazione dura circa 10′ per recuperare le due vetture incidentate: al restart, Berta ne approfitta per scavalcare Zeller, mentre Rasero sale in quinta piazza attaccando Perego. Il duello tra Zeller e Berta prosegue in modo acceso, con Pellegrini che riesce ad approfittarne avendo la meglio nei confronti del pilota ungherese. Il veronese accusa però un problema in uscita dal tornantino in seguito al quale perde due posizioni a favore di Berta e Rasero. A centro gruppo, testacoda per Marinaro che riparte senza danni. Brajnick controlla agevolmente gli avversari nel finale, transitando sul traguardo davanti a Zeller (trasparente ai fini della classifica italiana), quindi Berto e Rasero che conquistano il podio. Pellegrini precede Perego, quindi Richert (pilota della serie austriaca Drexler), Solfaroli e Atzori, che conquista il successo nella F2.0 Cup davanti a D’Amicis e Palummieri. Turchetto invece s’impone nella classe Light.

BRAJNICK ALLUNGA IN CLASSIFICA

Grazie a questo successo, Brajnick consolida ulteriormente la propria leadership in campionato con cinque prove ancora da disputare. L’appuntamento con gara-2 della Topjet F2000 Formula Trophy è previsto per domani alle ore 11:50

Marco Privitera