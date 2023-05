John Filippi vince gara-2 del TCR World Tour a Spa-Francorchamps, il francese regala a Comtoyou ed ad Audi una splendida affermazione controllando la scena dal primo all’ultimo giro davanti a Norbert Michelisz ed a Santiago Urrutia.

John Filippi wins the second race at Spa-Francorchamps, leading from lights-to-flag, and also takes the win in TCR Europe.

Norbert Michelisz finishes second for BRC Hyundai N Squadra Corse and retakes the lead of the KUMHO TCR World Tour standings #TCRSeries #TCRWorldTour pic.twitter.com/8xf8KlcbiC

— TCR Series (@TCR_Series) May 28, 2023