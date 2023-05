Da Spa-Francorchamps torna protagonista il TCR World Tour a quasi un mese dallo storico esordio in quel di Portimao. Il Belgio accoglie il secondo evento del 2023, tappa che nuovamente verrà disputata in contemporanea con la manifestazione del TCR Europe.

Hyundai per il primo allungo?

Norbert Michelisz è attualmente in vetta alla graduatoria assoluta con 57 punti contro i 55 di Mikel Azcona. L’ungherese e lo spagnolo rappresenteranno BRC Hyundai N Squadra Corse come accaduto nella regione dell’Algarve, la coppia citata precede di oltre cinque punti l’Audi del belga Frédéric Vervisch.

Occhi puntati su quest’ultimo, padrone di casa che rappresenterà nuovamente la Comtoyou Racing. La squadra locale potrebbe agguantare il primo sigillo del 2023, un target che potrebbe raggiungere anche l’inglese Rob Huff.

Lynk & Co insegue per ora

Lynk & Co e Cyan Racing inseguono per ora dopo il primo round del nuovo TCR World Tour. Il sudamericano Santiago Urrutia guida l’armata del costruttore cinese che nuovamente verrà rappresentato anche da Yann Erlacher e Ma Qing Hua.

Il brand asiatico prova a recuperare dei punti preziosi su Hyundai Motorsport, squadra che obiettivamente appare la vettura da battere. Occhi puntati anche su Néstor Girolami, argentino che parteciperà al round belga con Honda (ALM Motorsport) .

Attenzione come sempre anche al veterano Tom Coronel, olandese di Comtoyou Racing che può intromettersi nella bagarre per il successo finale nella pista più lunga del calendario. Ricordiamo che quest’ultimo si concentrerà sul TCR Europe, una scelta condivisa con il francese John Filippi.

La corsa nelle Ardenne di questo fine settimana sarà la seconda in concomitanza con il TCR Europe, un format che verrà riproposto anche in quel di Budapest a giugno. Successivamente si continuerà in sudamerica, Australia e Asia con la finale che attualmente è indetta in quel di Macau.

Come per Portimao la piattaforma TCR TV e l’apposito canale YouTube diffonderanno in diretta le due prove.

Luca Pellegrini