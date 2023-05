Dušan Borković e Tom Coronel si dividono il successo nelle due sfide di Pau del TCR Europe 2023. Il serbo di Hyundai e l’olandese di Audi svettano nell’insidiosa pista francese, unico tracciato non permanente della stagione.

TCR Europe Pau, gara-1: Borković contro tutti

Tutto si è deciso allo spegnimento dei semafori con un negativo start da parte di Viktor Andersson (MA:GP/Lynk & Co). L’autore della pole-position, successivamente out per un problema tecnico, ha ceduto subito il comando a Dušan Borković (Target Competition/Hyundai) che non verrà più impensierito durante i 20 giri previsti. Vittoria per certi versi storica da parte di Dušan Borković, serbo di Hyundai che non riusciva ad imporsi nel TCR Europe dalla manifestazione di Budapest del 2018.

Kobe Pauwels (Comtoyou Racing/ Audi) e Isaac Smith (Volcano Motorsport/Audi)

Viktor Davidovski e Eric Cayrolle hanno completato nell’ordine la Top5 al termine di una prova che non ha visto nessuna neutralizzazione.

Dušan Borković claims his first TCR Europe series win since Hungary 2018, 1771 days ago, at Pau-Ville! #TCRSeries #TCREurope pic.twitter.com/4WUwk8sW2J — TCR Series (@TCR_Series) May 13, 2023

TCR Europe Pau, gara-2: Coronel regola Hyundai

Qualche goccia di pioggia ha caratterizzato il via della gara-2, Tom Coronel ha condotto le danze dalla pole-position. L’esperto olandese non ha lasciato scampo ai rivali, mentre Cayrolle finiva contro le barriere dopo un contatto in curva 1 con Smith.

La ripresa delle ostilità ha sempre visto davanti a tutti il Comtoyou Racing. Coronel ha allungato, mentre Davidovski riusciva ad avere la meglio sul teammate John Filippi. Il padrone di casa si arrenderà al macedone che proverà in tutti i modi a raggiungere anche Coronel nei minuti seguenti.

La favola del #11 del gruppo finirà a 16 giri dalla fine in seguito ad un problema tecnico, Filippi erediterà la seconda piazza prima di doversi inchinare a Borković. Passo incredibile da parte del serbo di Target Competition che nei sei giri finali tenterà il tutto per tutto per beffare Coronel.

Un vero attacco da parte di Hyundai non è mai arrivato, Tom Coronel ha potuto festeggiare davanti al #62 del brand coreano ed a John Filippi. Finale oltremodo interessante in quel di Pau, storico tracciato cittadino che lo scorso anno ha riaccolto anche il FIA WTCR.

Tom Coronel wins the final TCR Europe race of the weekend at Pau in his Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS, leading yesterday's race winner, the Target Competition Hyundai Elantra N TCR of Dušan Borković. #TCRSeries #TCREurope pic.twitter.com/whiSerzW8H — TCR Series (@TCR_Series) May 14, 2023

Piccola pausa ora per il TCR Europe che ora si sposterà a Spa-Francorchamps (Belgio) per il terzo appuntamento del 2023. La serie continentale ritroverà i protagonisti del TCR World Tour, presenti ad inizio mese in quel di Portimao.

Luca Pellegrini