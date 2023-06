Cresce l’attesa a Vallelunga per la terza tappa del TCR World Tour, campionato globale riservato alle vetture turismo che da quest’anno rimpiazza di fatto il FIA WTCR. La battaglia è assicurata nel noto impianto italiano, pista che a nche lo scorso anno aveva accolto la serie.

Dopo due eventi in compagnia del TCR Europe, la prova italiana che commenteremo questo fine settimana è riservata ai protagonisti del World Tour ed ad alcuni team che gareggiano regolarmente nel TCR Italy. Marcello Lotti ed i propri uomini hanno voluto meritatamente premiare la serie tricolore, una delle migliori al mondo per quanto riguarda il vastissimo panorama del TCR.

TCR Vallelunga: Cyan Racing insegue Hyundai

Dopo Spa-Francorchamps e l’opening round di Portimao la graduatoria assoluta è capitanata da Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse). Il forte atleta magiaro ha 94 punti all’attivo contro i 91 del francese Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) ed i 76 di Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co).

Le due squadre citate sono da osservare anche nel Bel Paese, pista in cui ci attendiamo anche una conferma da parte di Audi Sport. Attualmente è arrivato un solo successo da parte della casa tedesca, abile ad imporsi con Comtoyou Racing nella race-2 di Spa-Francorchamps con John Filippi. Il francese, non regolarmente iscritto al ‘World Tour’, ha beffato Rob Huff e Fred Vervisch, coppia di punta che è stata selezionata dal brand teutonico per l’assalto al ‘Mondiale turismo 2023’.

Occhi puntati anche su Honda che con Néstor Girolami prova a sbaragliare la concorrenza. Ancora zero affermazioni o risultati di spicco per l’argentino, pilota che non ha bisogno di presentazione che indubbiamente reciterà un ruolo di protagonista negli eventi che seguiremo in South America dopo le quattro sfide in Europa.

Per i nostri colori non dimentichiamoci anche di Kevin Ceccon che torna con l’Aggressive Team Italia. Il forte pilota italiano si unisce alla compagine pavese per la tappa di casa del Mondiale, un ritorno da non perdere nell’impegnativo impianto capitolino in cui tutto può succedere.

Due competizioni caratterizzeranno come sempre il fine settimana romano che precederà di solo una settimana l’ultimo round del TCR World Tour in Europa nella caratteristica location di Budapest. Successivamente ci si sposterà in South America ed in Australia prima di completare il cerchio in quel di Macau.

Luca Pellegrini

Foto. TCR Europe