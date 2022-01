Uno dei campionati italiani in assoluto più spettacolari e combattuti nel contesto degli ACI Racing Weekend inizia a definire la prossima stagione. Il calendario 2022 del TCR Italy vedrà infatti i protagonisti darsi battaglia su un totale di dodici gare, suddivise nell’arco di sei appuntamenti. Il via a Monza il prossimo 23-24 Aprile, chiusura a Vallelunga nel mese di Settembre: la caccia al titolo di Antti Buri è già partita.

DODICI GARE IN SEI WEEK-END

Dopo un’annata incerta e combattuta sino all’ultima curva, c’è grande attesa per la nuova stagione del TCR Italy. Un campionato in grado di presentare al via uno schieramento assai nutrito di vetture, con team e piloti di primo livello chiamati al confronto in pista. E lo spettacolo di certo non è mancato nella scorsa stagione, con il finlandese Antti Buri che è riuscito a precedere Kevin Ceccon per un solo punto nella classifica assoluta. Ma adesso è già tempo di guardare al futuro, con il nuovo calendario 2022 diramato nelle scorse ore.

Si partirà da Monza, con la sfida nel Tempio della Velocità che andrà in scena nel week-end del 22-24 Aprile. A seguire vi saranno quindi i round in programma a Imola (6-8 Maggio), Misano (3-5 Giugno) e Mugello (15-17 Luglio). Dopo la pausa estiva i motori si riaccenderanno per un doppio appuntamento nel mese di Settembre: a Imola (dal 2 al 4) e per la chiusura a Vallelunga (16-18).

PRIME NOVITA’ AL VIA

In attesa del via, emergono già interessanti novità per quanto riguarda il parco partenti. Saranno della partita, infatti, le nuove Audi RS3 LMS dei team Elite Motorsport e Bolza Corse, quest’ultimo pronto a schierare Denis Babuin, campione uscente TCR DSG. Grande attesa anche per altre realtà già protagoniste nella passata stagione: le Hyundai dell’Aggressive Team Italia di Mauro Guastamacchia, così come le Honda Civic Type R di Nova Race. Nel corso delle prossime settimane sono attese altre ufficialità per quanto riguarda le line-up, in attesa di vivere una nuova ed emozionante stagione.

TCR ITALY – CALENDARIO STAGIONE 2022

22-24 Aprile – Monza

6-8 Maggio – Imola

3-5 Giugno – Misano

15-17 Luglio – Mugello

2-4 Settembre – Imola

16-18 Settembre – Vallelunga

Marco Privitera