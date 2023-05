Niels Langeveld e Michele Imberti festeggiano a Misano al termine di uno spettacolare fine settimana per quanto riguarda il TCR Italy. L’olandese di Honda ed il portacolori di Hyundai si spartiscono il bottino, rispettivamente a segno nella gara-1 e nella seconda prova.

TCR Italy, Misano gara-1: Langeveld e la prima con Honda

Niels Langeveld ha avuto la meglio nella prima prova del fine settimana, abile ad approfittare nei primi metri di una serrata battaglia nei primi metri tra Marco Butti e Franco Girolami, rispettivamente primo e secondo sullo schieramento.

In una prova condizionata da ben due incidenti, uno dei quali alla curva del ‘Tramonto’ con protagonisti Francesca Raffaele (Aikoa Racing #69/Audi) e Giacomo Ghermandi (Lema Racing #3/Audi), il campione in carica ha saputo fare la differenza ottenendo la prima gioia con Honda e con MM Motorsport.

Il #1 della categoria tricolore ha preceduto all’arrivo il già citato argentino Girolami (Aikoa Racing #72/Audi) e Denis Babuin (Audi #8). Niente da fare, invece, per Butti, lombardo che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti in seguito ad un problema alla staccata della ‘Quercia’. Quarta piazza per Michele Imberti (Hyundai #44) davanti a Aurélien Comte (SP Competition #76/Cupra) ed a Felice Jelmini (PMA Motorsport #14/Audi).

TCR Italy, Misano gara-2: Imberti perfetto dall’inizio alla fine

Michele Imberti è stato semplicemente perfetto durante l’intera prova. Il #44 di Hyundai ha colto la prima gioia del 2023 diventando ufficialmente il quarto vincitore differente nelle prime quattro manifestazioni del TCR Italy.

Comte ed Imberti hanno fatto la differenza sin da subito, il francese non è riuscito ad impensierire il rivale nelle prime concitate fasi di gara. I due hanno allungato, mentre Langeveld e Butti provavano a risalire la classifica insieme a Girolami.

Una Safety Car, entrata a 20 minuti dalla bandiera a scacchi per spostare l’Honda di MM Motorsport del romeno Horia-Traian Chirigut, ha ricompattato il gruppo ed ha permesso al campione in carica Langeveld di attaccare la testa della corsa.

Il restart non ha cambiato la graduatoria, tutto è stato nuovamente rimesso in discussione ad 8 minuti dalla fine in seguito ad un problema per l’Audi del sudamericano Sergio Lopéz Bolotín. I commissari sono stati costretti ad intervenire, la vettura di sicurezza è tornata protagonista per rimuovere la vettura di Auto Club RC2 Valles #37.

Il finale non ha regalato particolari emozioni, Hyundai ha concluso davanti a tutti. Imberti ha meritatamente primeggiato con la propria auto #44 davanti a Aurélien Comte ed a Niels Langeveld, il migliore complessivamente nel fine settimana romagnolo. Quarta piazza per Butti davanti a Girolami ed all’iberico Ruben Fernàndez.

Lunga pausa ora, dopo una spettacolare prova in quel di Misano, per il TCR Italy che riprenderà a luglio dal tracciato del Mugello. Nel frattempo, invece, molti protagonisti si impegneranno a Vallelunga a giugno per una specifica prova che varrà anche come terzo appuntamento dell’inedito ‘TCR World Tour’.

Luca Pellegrini