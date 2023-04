Santiago Urrutia ha vinto la gara-2 del TCR Europe in quel di Portimao, competizione valida anche per il ‘World Tour’. Il sudamericano ha condotto le danze senza molti problemi concludendo avanti al teammate Thed Björk ed all’Audi di Fred Vervisch.

Santi Urrutia is your Race 2 winner in the KUMHO TCR World Tour at Portimão 🇵🇹#TCRSeries #TCRWorldTour pic.twitter.com/uZFB2DcQiy — TCR Series (@TCR_Series) April 30, 2023

Portimao, gara-2, doppietta Cyan Racing

Doppietta per Cyan Racing a Portimao, dominio da parte delle vetture cinesi che con Urrutia e Björk hanno condotto le danze sin dal via. Tom Coronel (Comtoyou Racing/Audi) è stato presto beffato dalla concorrenza, la prova è stata subito neutralizzata per un contatto nelle retrovie che ha coinvolto il serbo Dušan Borković (Target Competition/Hyundai).

Dopo la ripartenza ed una seguente bandiera gialla per un crash di Franco Girolami. Domenica da dimenticare per l’argentino di Honda, out nell’ultima curva durante il sesto passaggio in seguito ad un problema all’anteriore destra.

I giri conclusivi non hanno modificato le carte in tavola con Cyan Racing che ha dettato legge senza molti problemi. Dopo i ‘fatti di Vallelunga’ dell’ultimo FIA WTCR, Lynx & CO ritorna sul gradino più alto del podio all’interno di una categoria internazionale riservata alle vetture turismo.

Vervisch è stato in grado a chiudere terzo, Azcona si è accontentato della quarta piazza davanti a Coronel ed Huff. Yann Ehrlacher e Norbert Michelisz hanno concluso nell’ordine una sfida molto particolare, la seconda valida per quanto riguarda il ‘World Tour’.

Il medesimo programma verrà riproposto anche a metà maggio quando tutti i protagonisti si ritroveranno a Spa-Francorchamps. In attesa del round belga l’attenzione sarà sui muretti di Pau che tra due settimana accoglieranno il secondo atto del TCR Europe.

Luca Pellegrini