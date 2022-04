Mancano soltanto pochi giorni al via della nuova stagione del TCR Italy, che scatterà il prossimo fine settimana a Monza. Tra coloro pronti per raccogliere l’eredità del finlandese Antti Buri vi è senza dubbio Kevin Ceccon, vistosi sfuggire lo scorso anno il titolo TCR Italy per un solo punto. Il bergamasco sarà al via a bordo della Hyundai Elantra schierata dall’Aggressive Team Italia di Mauro Guastamacchia.

CECCON RITENTA L’ASSALTO AL TITOLO TCR ITALY

Si prospetta uno schieramento estremamente ricco e competitivo per la stagione 2022 del TCR Italy. Numerosi gli annunci nelle ultime ore, tra cui la gradita conferma di Kevin Ceccon tra le fila dell’Aggressive Team Italia. Il pilota bergamasco, che quest’anno sarà impegnato con Hyundai anche al via di tre appuntamenti nella serie elettrica ETCR, tenterà nuovamente l’assalto al titolo a bordo della nuova Elantra N TCR della scuderia lombarda, la quale schiererà anche il rientrante Edoardo Cappello. Il sodalizio tra Ceccon ed il team di Guastamacchia promette di partire nel lotto dei favoriti, anche se non mancheranno gli avversari da tenere d’occhio nella rincorsa all’alloro tricolore.

GLI ALTRI “MOVIMENTI” DI MERCATO

Saranno ben tre le “punte” a cui si affiderà il team campione uscente, ovvero Target Competition. La scuderia altoatesina metterà infatti le Elantra a disposizione del rookie Niels Langeveld, reduce dal terzo posto conquistato lo scorso anno nel TCR Europe. L’olandese sarà affiancato dalla giovanissima Francesca Raffaele e dal gentleman Cesare Brusa.

Per quanto riguarda BF Motorsport, la scuderia diretta da Imerio Brigliadori si affiderà invece al bergamasco Matteo Poloni, il quale sarà al via dell’Audi RS3 LMS. Con il nuovo modello della Casa di Ingolstadt sarà invece al via Denis Babuin, pronto a dare la caccia al titolo assoluto con Bolza Corse, dopo essersi imposto lo scorso anno nel DSG.

Attesa per il debutto nella serie tricolore della Fiat Tipo TCR affidata a Tecnodom Sport, la quale schiererà i fratelli Jonathan e Steven Giacon a bordo di una vettura con cambio sequenziale e una DSG. Confermata la presenza al via anche della Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi, la quale dovrebbe puntare su Salvatore Tavano, Federico Paolino e Nicola Guida. MM Motorsport per il momento ha invece confermato al via il 17enne Carlo Tamburini.

Sarà dunque una settimana decisiva per definire gli ultimi accordi. Il tutto in attesa che i motori possano accendersi sul circuito di Monza il prossimo week-end, per il primo dei sei appuntamenti che andranno a caratterizzare la stagione 2022 del TCR Italy.