Il TCR World Tour ha rivelato i piani per le due gare in Sud America, sfide che occuperanno la parte centrale della stagione dopo gli eventi in Europa. El Pinar e San Luis entrano nei piani della serie globale del TCR, format che dal 2023 rimpiazzerà il FIA World Touring Car Cup.

El Pinar e San Luis nuove location

Il mese d’agosto vedrà protagonisti El Pinar e San Luis, round che rientreranno anche nei piani del TCR sudamericano. Il primo impianto è in Uruguay, mentre il secondo è presente sul territorio argentino.

Entrambi gli impianti citati non hanno mai accolto il FIA WTCR o il FIA WTCC, quest’ultima realtà aveva gareggiato in passato in Sud America in alcuni noti impianti come Termas de Río Hondo (Argentina) e Curitiba (Brasile).

Manca solo una gara

Sono al momento nove le date selezionate dagli organizzatori per il TCR World Tour. Portimao (Portogallo/TCR Europe), Spa-Francorchamps (Belgio/TCR Europe), Vallelunga (Italia) e Budapest (Ungheria/TCR Europe) inaugureranno il campionato che nel cuore di agosto si sposterà in Uruguay ed in Argentina.

Bathurst è attualmente il penultimo round della serie prima dell’epilogo di Macau. La mitica location di Mt. Panorama dovrebbe rappresentare l’Australia insieme ad un’altra pista, il Sydney Motorsport Park è indubbiamente uno dei candidati principali per accogliere la categoria.

Marcello Lotti, Presidente del WSC, ha affermato in una nota: “Sono lieto che abbiamo finalizzato accordi per gli eventi sudamericani del TCR World Tour e desideriamo ringraziare il promotore di TCR South America, AUVO in Uruguay e il governo della provincia di San Luis per il loro supporto”.

Ricordiamo che recentemente è stato aggiunto un evento anche in Italia in quel di Vallelunga. L’impianto romano accoglierà alcuni protagonisti del TCR Italy, uno dei migliori campionati regionali al mondo che ha saputo crescere nel corso degli ultimi due anni.

Calendario TCR World Tour (aggiornamento 7/2/2023)

Portimao – 28/30 aprile Spa-Francorchamps – 26/28 maggio Vallelunga – 9/11 giugno Budapest 16/18 giugno El Pinar – 18/20 agosto San Luis – 25/27 agosto Australia (Sydney ?) – data da confermare Bathurst – 10/12 novembre Macau – data da confermare (novembre)

Luca Pellegrini