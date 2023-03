Hyundai Motorsport Customer Racing ha presentato i quattro piloti che comporranno nel 2023 il ‘Junior Team’. Il brand coreano ha il chiaro intento di ampliare i propri orizzonti dopo aver supportato al meglio due volti noti come Luca Engstler e Jáchym Galáš.

TCR Italia e TCR UK sono i due campionati in cui si concentrerà Hyundai, nella serie tricolore ritroveremo anche un italiano. Stiamo parlando di Marco Butti, lombardo che è stato scelto per questo significativo programma in compagnia di Junui Park. I due si alterneranno nel TCR Italy con Target Competition, mentre nel Regno Unito ci saranno Bradley Kent (Essex & Kent Motorsport) e Alex Ley (James Motorsport).

Andrea Cisotti, manager di Customer Racing, ha riportato in una nota: “Il supporto che possiamo offrire a tutti i nostri clienti, e in particolare ai nostri Junior Driver selezionati, è una parte vitale del lavoro dei team clienti. I due TCR selezionati sono altamente competitivi, l’obiettivo è quello di spingere le carriere dei piloti verso i prossimi anni”.

L’attività nel Regno Unito scatterà nel fine settimana di Pasqua (8/9 aprile), mentre il campionato italiano TCR ci terrà compagnia da Imola a partire dal 21/23 aprile. Cresce l’attesa per il via del 2023, una stagione completamente nuova per il panorama del TCR vista l’inaugurazione del ‘World Tour’.

Nuova sfida per Marco Butti

Marco Butti è atteso al via con Hyundai del TCR Italy dopo aver corso con Audi (Comtoyou) nell’ultima edizione del TCR Europe. Il giovane pilota italiano ha avuto anche l’occasione di militare in GT3 grazie ad un’accordo con Audi Sport Italia per il Campionato Italiano GT Sprint (Am).

Il nativo di Como ha avuto esperienze anche nel TCR tedesco oltre ad aver ottenuto il terzo posto nel TCR Italy DSG grazie ad una vettura schierata dal team Elite Motorsport.

