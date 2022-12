Jas Motorsport ha svelta nella giornata odierna la nuova Honda Civic Type R TCR, vettura che debutterà nei tracciati di tutto il mondo nel 2023. Il modello in questione, basato sulla FL5 Type R, sarà consegnato ai clienti a partire dal prossimo aprile.

Honda Civic Type R, Jas Motorsport si rinnova Honda ha deciso di rinnovare la propria auto, la vettura in questione sarà la terza versione di una TCR basata sulla Civic dopo le vetture basate su FK2 e FK8. Quest’ultima ha debuttato nel 2017, attualmente era la più ‘datata’ del gruppo TCR.

La realtà italiana ha eseguito un primo test presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. Il tracciato pavese ha accolto l’inedita Honda lo scorso 5 dicembre, l’argentino Nestor Girolami è stato delegato per la prima prova in pista.

🚨NEWS!🚨 – JAS Motorsport is delighted to present the all-new Honda Civic #TypeR TCR for global competition in 2023. Full story ▶️ https://t.co/0hEKXh4hQx

Gallery ▶️ https://t.co/aDiVPZwz5s 📸 David Noels/HRC pic.twitter.com/xTR0yZTxIm — JAS Motorsport (@JASMotorsport) December 12, 2022

Mads Fischer, JAS Motorsport TCR Project Leader, ha riportato in una nota: “Siamo lieti ed entusiasti di rivelare la nuovissima Honda Civic Type R TCR, progettata e costruita da JAS Motorsport presso la nostra struttura specializzata ad Arluno. Ringraziamo Honda per il nuovo rinnovato impegno nei confronti delle corse dei clienti a livello globale attraverso un programma TCR di cui siamo incredibilmente orgogliosi di essere al centro”.

Il manager danese ha concluso affermando: “La nuova Type R TCR presenta miglioramenti significativi nel telaio, nel motore, nelle sospensioni e nella frenata. Abbiamo utilizzato la vasta conoscenza acquisita attraverso i programmi Customer Racing NSX GT3 e Civic Type R TCR per creare un abitacolo completamente rinnovato”.

Non resta altro che attendere il debutto in pista della rinnovata Honda Civic. Jas Motorsport non ha ancora annunciato i programmi per la prossima stagione agonistica, completamente differente rispetto al passato per quanto riguarda il panorama del mondo del turismo. Ricordiamo infatti l’inedito TCR ‘World Tour’ che rimpiazzerà il FIA World Touring Car Cup e l’introduzione di un ranking che terrà in considerazione i risultati ottenuti dai piloti in ogni evento targato TCR

Luca Pellegrini