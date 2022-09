Bellissima vittoria al termine della race-1 di Monza per John Filippi nel TCR Europe, abile a mantenere il primato sul bagnato. Il portacolori del Sébastien Loeb Racing-Bardahl (Cupra) ha meritatamente siglato la prima sfida in Italia del 2022 concludendo davanti a Jáchym Galáš ed a Mike Halder.

Monza race-1: Baldan parte forte, ma non basta

La race-1 di Monza, caratterizzata dal maltempo, si è aperta con l’ottimo spunto di Nicola Baldan (Target Competition/Hyundai), perfetto nel superare nella prima tornata John Filippi (Sébastien Loeb Racing-Bardahl/Cupra). L’autore della pole si è dovuto inchinare al pilota veneto che ha tentato subito di fare la differenza, mentre Marco Butti (Comtoyou Racing/Audi) saliva terzo davanti al ceco Jáchym Galáš (HYUNDAI Janik Motorsport).

Il padrone di casa si è mostrato oltremodo competitivo sul bagnato ed ha allungato sulla Cupra del transalpino che nelle battute seguenti dovrà vedersela con un possibile ritorno di Galáš e Butti, campione quest’anno del Campionato Italiano GT Sprint in GT3 nella classe Am.

La SC cambia tutto

Tutto è cambiato nel corso del quinto passaggio, la direzione gara ha infatti chiamato in pista la Safety Car per rimuovere la Honda di Michelle Halder (Halder Motorsport), quarta in qualifica che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un problema alla ‘Parabolica’.

Baldan ha dovuto gestire il restart, Filippi non ha perso occasione per impensierire il nostro connazionale che con la propria Elantra ha tentato di difendere il primato dagli attacchi della Cupra #27 del transalpino. La missione è fallita per il portacolori di Target, vittima di uno stupendo attacco di Filippi nel cuore della piega intitolata a ‘Michele Alboreto’.

Galáš, invece, resisteva terzo davanti a Josh Files con la seconda Hyundai di Target. Il britannico non è stato in grado di impensierire il ceco che nel corso del nono passaggio conquisterà la seconda piazza virtuale su Badan. Finale negativo per quest’ultimo che a due tornate dalla bandiera a scacchi dovrà inchinarsi anche al tedesco Mike Halder (Halder Motorsport/Honda), abile ad infilare il rivale all’uscita della ‘Parabolica’

12mo posto, invece, per Franco Girolami, argentino di Comtoyou Racing (Audi) che resta al comando della categoria difendendosi al meglio da ogni possibile assalto del teammate Tom Coronel, in crisi durante le qualifiche ufficiali. Da rimarcare anche la 15ma piazza di Giacomo Ghermandi (Lema Racing/Cupra) ed il 7mo posto dello spagnolo Pepe Oriola (Aggressive Team Italia ASD/Hyundai), autore di una bellissima rimonta nell’insidiosa pista brianzola.

Luca Pellegrini