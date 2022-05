E’ stato un Giacomo Ghermandi in versione ‘guerriero’, quello visto nel secondo appuntamento stagionale del TCR Europe sul tracciato francese di Le Castellet. Il pilota bolognese, brand ambassador di LiveGP.it nella serie europea, si è infatti reso autore di una prova ricca di determinazione e grinta, riuscendo ad artigliare il suo primo punto nella classifica assoluta.

Soltanto un drive-through comminatogli nella seconda manche gli ha poi impedito di poter migliorare tale risultato. Nonostante ciò, Ghermandi è riuscito a confermarsi protagonista nel Diamond Trophy riservato agli Over-35, dove grazie ad un quarto e ad un quinto posto si è issato in seconda posizione nella graduatoria di campionato.

In ogni caso, al di là dei risultati ottenuti sotto la bandiera a scacchi, la crescita prestazionale del pacchetto pilota-team è apparsa assai evidente rispetto all’esordio di Portimao. Sin dalle prove libere, Ghermandi ha navigato costantemente a centro gruppo, dimostrando di aver colmato l’inevitabile gap iniziale che lo aveva separato rispetto ai piloti più esperti della categoria. Anzi, il driver emiliano è parso in grado a più riprese di mettersi alle spalle un’agguerrita schiera di avversari, girando su tempi competitivi sia in qualifica che nelle due manche di gara. Alla fine, il risultato ottenuto appare persino al di sotto delle potenzialità messe in mostra, ma la politica dei “piccoli passi” e del duro lavoro sta sicuramente dando i propri frutti.

“CONTENTI PER IL BILANCIO DEL WEEK-END”

“Siamo molto contenti! Il bilancio di questo fine settimana è sicuramente positivo – ha dichiarato Ghermandi – dopo le vicissitudini patite a Portimao. Abbiamo messo in mostra degli evidenti progressi, grazie ad uno straordinario lavoro di squadra e ai preziosi consigli del mio coach Andrea Belicchi, conquistando il nostro primo punto nella graduatoria assoluta e salendo al secondo posto nella classifica del Diamond Trophy. Dopo qualche piccolo problema avuto in qualifica, in gara-1 la battaglia è stata molto accesa, ma nonostante il gran caldo sono riuscito a lottare giro dopo giro e ad ottenere questo prezioso risultato.

In gara-2 – ha proseguito il bolognese – le cose sarebbero potute andare ancora meglio, ma purtroppo ho mancato un punto di frenata mentre ero in lotta per la P13, urtando un avversario. A quel punto ho dovuto scontare un drive-through e di conseguenza sono finito in fondo al gruppo. Il passo comunque era davvero positivo e questo ci lascia ben sperare in vista del futuro. Adesso non vedo l’ora che arrivi il prossimo appuntamento, poiché saremo in pista a Spa Francorchamps e sarà sicuramente un week-end indimenticabile!”

Un saluto per i nostri lettori da Giacomo Ghermandi, ambassador di LiveGP nel #TCREurope, al termine del week-end al Paul Ricard pic.twitter.com/xmSbwzkXAF — LiveGP.it (@LiveGPit) May 25, 2022

LE GARE: UN DRIVE THROUGH IMPEDISCE L’ASSALTO ALLA TOP TEN

La prima manche al Paul Ricard ha visto Ghermandi autore di un positivo start e di una prestazione solida e costante. Per lui alla fine è arrivata la soddisfazione di un quindicesimo posto sotto la bandiera a scacchi che gli è valso anche il primo punto conquistato in carriera nel TCR Europe.

Le ambizioni di ripetere la bella prestazione in vista della seconda manche c’erano tutte, soprattutto a fronte dei positivi riscontri maturati in termini di passo gara e gestione delle gomme. Dopo un’ottima partenza, il bolognese stava lottando a centro gruppo con l’obiettivo di andare a caccia della P13, ma un drive-trough comminatogli dalla Direzione Gara ha inevitabilmente compromesso le sue ambizioni. Alla fine, il portacolori della Scuderia Ghermandi by Lema Racing si è dovuto accontentare di una P16 e di una quinta piazza nel Diamond Trophy, utile comunque al fine di poter conquistare la seconda posizione in questa speciale graduatoria.