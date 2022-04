E’ lo spettacolare tracciato portoghese di Portimao ad inaugurare la stagione 2022 del TCR Europe. Quest’anno la serie continentale vede la presenza a tempo pieno anche di Giacomo Ghermandi, brand ambassador di LiveGP.it nella stagione 2022. Il grintoso pilota bolognese, dopo l’esperienza maturata lo scorso anno nel round conclusivo di Barcellona, sarà infatti ai nastri di partenza al volante della Cupra Leon Competición.

BRAND AMBASSADOR DI LIVEGP NEL TCR EUROPE

Per Ghermandi l’obiettivo primario nel TCR Europe sarà innanzitutto quello di incamerare preziosa esperienza, al cospetto di piloti che vantano una lunga militanza nella serie europea, puntando a lottare per la conquista del titolo ‘Diamond’ riservato agli Over-35. Il driver emiliano potrà contare sull’assistenza tecnica dello staff di Lema Racing, così come degli utili consigli di Andrea Belicchi, l’esperto Driver Coach che quest’anno sarà per tutta la stagione presente in pista al suo fianco.

GHERMANDI: “PUNTIAMO AD IMPARARE”

“Finalmente ci siamo! E’ davvero fantastico iniziare la stagione del TCR Europe su questo circuito – sottolinea Ghermandi – sembra davvero di stare sulle montagne russe…vista la quantità incredibile di saliscendi che lo caratterizzano. Al di là di questo aspetto, siamo molto carichi ma al tempo stesso altrettanto concentrati: questo appuntamento giunge al termine di un lungo ed accurato lavoro di preparazione, per cui vogliamo assolutamente partire con il piede giusto. Siamo consapevoli che rispetto agli avversari paghiamo un gap importante in termini di esperienza, ma vogliamo recuperare…velocemente terreno e dire la nostra nel corso della stagione.

L’obiettivo primario – prosegue il bolognese – sarà quello di imparare, gara dopo gara. Ma sono certo che grazie all’aiuto del team e del mio Driver Coach tutto sarà più semplice. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor, che fin dall’inizio hanno creduto in questo progetto. Cercheremo di dare il massimo per loro e per tutti i nostri tifosi, nell’intento di toglierci delle belle soddisfazioni quest’anno!”

Marco Privitera