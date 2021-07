Il TCR DSG Europe sbarca al Misano World Circuit nel fine settimana del 3-4 luglio 2021 per il secondo round stagionale. L’evento, inserito nel prestigioso contesto internazionale del Fanatec GT World Challenge Europe, si svolgerà a porte chiuse ma la gara endurance di due ore verrà trasmessa in diretta televisiva su MS Motor TV (Canale 229 di Sky) e in live streaming sui canali Facebook e YouTube del Gruppo Peroni Race.

CACCIA APERTA AI FRATELLI GIACON



Il testa a testa marchiato Audi continua sull’asfalto romagnolo, con Kevin, Jonathan e Steven Giacon (Tecnodom Sport) pronti a difendere la vetta della classifica dal duo HC Racing formato da Gaetano Oliva e Simone Patrinicola, reduci da un’incandescente sfida a Monza.

I fratelli Giacon e i piloti del team di Alessio Canonico dovranno guardarsi le spalle dall’agguerrito trio Elite Motorsport. Alfredo De Matteo e Gabriele Volpato così come Filippo Bencivenni e Rodolfo Massaro che cercheranno di riscattarsi dopo il DNF di Monza, mentre l’inedita coppia Fabian Peroni-Marco Butti si prepara a migliorare il 5° posto ottenuto nel round di apertura.

Attenzione anche a BF Motorsport, con l’Audi condivisa da Romy Dall’Antonia e Samuele Piccin e la Cupra di Paolo Palanti e Ronnie Valori, rispettivamente terzi e quarti nel Tempio della Velocità.

LE NEW ENTRY PRESENTI A MISANO

Cosimo Barberini in forza al team NOS prosegue la propria avventura nel TCR DSG Europe, dividendo questa volta l’abitacolo con Alex Campani in sostituzione dell’infortunato Gabriele Giorgi.

Entrano in azione a Misano Piero ed Edoardo Necchi, padre e figlio, in gara su Audi RS3 LMS TCR DSG con i colori della squadra Tecni Engines, così come i lombardi Alessandro Berton e Andrea Tronconi sulla Cupra del team Six Engineers.

Il programma del weekend per il TCR DSG Europe si articolerà su tre giornate:

Venerdì 2/07 – FP1 ore 19.00

Sabato 3/07 – FP2 ore 9.00, Qualifiche ore 16.45

Domenica 4/07 – Gara ore 16.15 (LIVE TV + streaming)

Beatrice Zamuner