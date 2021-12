In occasione dell’ultimo Peroni Race Weekend della stagione 2021 i fratelli padovani Jonathan e Steven Giacon hanno festeggiato la vittoria del titolo TCR DSG Europe al Piero Taruffi di Vallelunga, nonché il successo nella gara finale davanti a Gabriele Volpato e Marco Butti.

BOTTINO PIENO PER I FRATELLI GIACON

Tecnodom Sport conquista anche Vallelunga, andando a cogliere il terzo successo stagionale e facendo bottino pieno tra assoluta e Under 25 nel TCR DSG Europe. Con 190 punti a testa, i fratelli Jonathan e Steven Giacon hanno vinto il titolo 2021 del TCR DSG Europe al volante della loro Audi RS3 LMS TCR DSG. Il 18enne Steven si è inoltre aggiudicato il primato nell’Under 25.

Tre vittorie stagionali e cinque podi su cinque: questi i risultati di Jonathan & Steven Giacon, insieme a Luca Rangoni a partire dal round di Grobnik. Nemmeno una penalità di 0.936s per cambio anticipato ha impensierito il trio, giunto al traguardo con appena 66 millesimi di vantaggio sulla #64 di Elite Motorsport. Nulla hanno potuto la grinta e il talento dei giovani Marco Butti e Gabriele Volpato, secondi classificati in gara dopo uno stint finale thriller in bagarre con l’Audi di Tecnodom.

Una fase di neutralizzazione a 32′ dal termine, in seguito all’impatto di Ettore Carminati (BF Motorsport) fortunatamente senza conseguenze per il pilota, aveva infatti riaperto la battaglia per la vittoria tra i contendenti al titolo.

BARBERINI-GIORGI A PODIO, INCIDENTE TRA ARGENTI E LOIA

Completano il podio Cosimo Barberini e Gabriele Giorgi, scattati dalla terza posizione, davanti a Nicola Novaglio e Rodolfo Massaro sulla #15 di Elite Motorsport. Quinto posto per Alessandro Revello e Mauro Guidetti, al debutto nella serie a Vallelunga. Il duo ha concluso davanti a Simone Sartoni ed Ettore Carminati, a muro a poco più di mezz’ora dalla fine, mentre si interrompe anticipatamente il round finale per Niccolò Loia e Francesco Laschino e Paolo Palanti insieme ad Andrea Argenti: la collisione tra la Golf #17 e la Cupra #69 al 5° giro ha causato danni ingenti alle vetture, impedendo a entrambi gli equipaggi di proseguire.

La classifica assoluta vede Jonathan e Steven Giacon in testa con 190 punti cadauno, davanti a Marco Butti a quota 158 e Gabriele Volpato con 150. Luca Rangoni è quarto con 115 punti, mentre risale Rodolfo Massaro a 90, andando a completare la Top 5.

Beatrice Zamuner