Manca sempre meno al via dell’edizione 2021 dell’Adria Rally Show, l’evento che aprirà ufficialmente la nuova stagione agonistica dell’impianto rodigino. Quest’anno però la manifestazione promette di destare particolare curiosità. I protagonisti in pista affronteranno per la prima volta il rinnovato layout del circuito veneto, la cui lunghezza è ora pari a 3750 metri. A svelarci in anteprima le caratteristiche è stato Mario Altoè, direttore dell’Adria International Raceway, intervenuto nel corso della puntata 334 di ‘Circus!’.

DA BRIVIDI IL NUOVO TRATTO VELOCE

Adria si rifà il trucco e sceglie LiveGP.it per svelare le prime immagini del suo nuovo layout. Grazie ai lavori di ammodernamento in fase di ultimazione, la pista ha aumentato la propria lunghezza di oltre un chilometro rispetto al passato, preparandosi ad un 2021 che la vedrà ospitare diversi appuntamenti di prestigio. La nuova conformazione prevede l’inserimento di un primo settore decisamente tortuoso, mentre a destare grande interesse è soprattutto il nuovo tratto successivo alla curva Cavanella, con una sequenza di “esse” mozzafiato da affrontare in piena velocità e con le barriere a ridosso della pista.

BONANOMI E LONGHI TRA I NOMI DI SPICCO

L’Adria Rally Show, in programma dal 12 al 14 Febbraio, promette pertanto di essere il palcoscenico ideale per inaugurare al meglio questa nuova era dell’autodromo. Le cinque prove speciali si snoderanno tra il kartodromo, l’area paddock ed appunto il nuovo tracciato, per un totale di 69,100 km. Saranno ben 124 gli equipaggi al via, con la presenza di diversi nomi di spicco tra cui quelli di Marco Bonanomi, Giovanni Berton e Piero Longhi. Quest’ultimo, presente nell’inconsueta veste di navigatore, è anch’egli intervenuto nel corso della diretta. La gara scatterà ufficialmente Sabato 13 Febbraio alle ore 10:00, con diretta TV e streaming sui canali Social dell’autodromo e di LiveGP.it.

Marco Privitera