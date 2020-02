Nella mattinata italiana è stata presentata la nuova Honda RC213V 2020, in un evento tenuto a Giacarta, Indonesia. Il team ha presentato la moto per la stagione alle porte, che verrà guidata in pista da Marc e Alex Marquez.









Alle 9:30, ora italiana, è stata presentata la nuova Honda per il 2020, che scenderà in pista per la prima gara a marzo in Qatar. L’evento è stato introdotto con una breve presentazione dei dirigenti Honda, per poi proseguire con un filmato che riassumeva la stagione 2019 dei fratelli Marquez.

L’evento non prevedeva veli da togliere alle RC213V 2020: Marc Marquez e Alex Marquez, infatti, hanno fatto la loro apparizione sul palco indossando la tuta e con le rispettive moto, pronti per le fotografie di rito.

I colori della HRC negli ultimi anni non hanno mai subito delle variazioni notevoli e anche quest’anno le carene delle moto sono rimaste per lo più simili a quelle degli scorsi anni, se non per qualche cambiamento poco visibile a occhio nudo. I colori dominanti restano quindi il rosso, l’arancione e il bianco.

La nuova moto ha già provato l’asfalto nei giorni scorsi, portata in pista da Alex Marquez per lo shakedown a Sepang. Il numero 73 ha potuto prendere parte ai test destinati ai collaudatori in veste di rookie e ha completato 57 giri, non ottenendo però ottimi tempi.

Per Alex Marquez ci sarà modo e tempo di migliorare i suoi tempi in pista: avrà l’occasione di poter guardare l’attuale campione del mondo, nonché suo fratello, all’opera e prendere appunti. Magari riuscirà a carpire da Marc qualche segreto per guidare al meglio la Honda.

Le moto saranno nuovamente in pista dal 22 al 24 febbraio per i test che anticipano la stagione in Qatar, sul circuito di Losail. Sarà l’ultimo step per provare i nuovi pezzi e ottenere un buon feeling con la moto, prima dell’inizio della stagione (a marzo) sullo stesso circuito.

Nicole Facelli