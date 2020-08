Inizia immediatamente con un incidente Gara-2 della Supersport 2020 a Jerez grazie ad una collisione tra De Rosa e Bassani durante il warm-up lap. Al restart Andrea Locatelli saluta la compagine e si evita problemi arrivando primo con distacco, seguito da Cluzel e Mahias sul traguardo. Recupero per De Rosa, quinto.

(NON) BUONA LA PRIMA

Il warm up lap della Supersport di gara-2 a Jerez in questo 2020 verrà sicuramente ricordato per il clamoroso incidente di Axel Bassani, che ha centrato De Rosa in ingresso in curva 1. Il ragazzo era distratto dal controllo della moto e non ha potuto fare nulla per evitare la punta della MV Agusta, centrando in pieno la F3 di Raffaele e distruggendo la sua Yamaha R6. Fortunatamente De Rosa è riuscito a rientrare in tempo per farsi sistemare la moto e riprendere il via della pista, con una gara ridotta ad 11 giri.

LOCATELLI IN FUGA

Inutile dire che alla ripartenza Andrea Locatelli ha preso e salutato la concorrenza, senza guadagnare come il sabato ma mantenendo per tutta la gara circa un secondo e mezzo di distacco dagli avversari. Per tutta la gara nessun pilota è riuscito a sostenere la sua fuga, mentre nella seconda parte del podio la battaglia è rimasta aperta fino alla fine con lo scontro tra Cluzel, Oettl e Mahias che premia Jules rispetto a Lucas per la lotta per il podio.

GLI ALTRI? LONTANI

Se i primi quattro sono riusciti a contenere il distacco rispetto a Locatelli, il resto della griglia purtroppo non è stato affatto in grado di mantenere i tempi sviluppati dai primi. Buona la prestazione di De Rosa dopo l’incidente, undicesimo in curva 1 allo start e arrivato quinto al traguardo dietro a Oettl e davanti a Viñales e Perolari. Chiudono la top10 Odendaal, Soomer ed il rookie Gonzalez, mentre finisce al centro medico Hikari Okubo dopo una brutta scivolata a centro pista.

SUPERSPORT JEREZ 2020 GARA-2, FINAL RESULTS

1 LOCATELLI Andrea 2 CLUZEL Jules 1.867 3 MAHIAS Lucas 2.146 4 OETTL Philipp 5.553 5 DE ROSA Raffaele 7.190 6 PEROLARI Corentin 7.342 7 VIÑALES Isaac 7.705 8 ODENDAAL Steven 8.676 9 SOOMER Hannes 8.678 10 GONZALEZ Manuel 11.356 11 WEBB Danny 14.031 12 ÖNCÜ Can Alexander 14.326 13 RUIZ CARRANZA Alejandro 17.715 14 FULIGNI Federico 23.282 15 VERDOÏA Andy 26.368 16 HENDRA PRATAMA Galang 29.415 17 EPIS Lachlan 33.596 18 CRESSON Loris 37.772 19 MONTELLA Luigi 44.709 RT OKUBO Hikari RT HOBELSBERGER Patrick RT BASSANI Axel

Alex Dibisceglia