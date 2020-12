Va in archivio un’annata agonistica densa di grandi soddisfazioni per Maxi Car Racing, capace di confermarsi al top dell’automobilismo tricolore grazie ai risultati colti nelle differenti categorie. L’azienda fiorentina, importatore esclusivo per l’Italia di numerosi marchi prestigiosi a livello internazionale, è riuscita a confermarsi nel suo ruolo di leader grazie alle numerose partnership di successo sviluppate nel settore racing.

In particolar modo, all’interno della vasta gamma di prodotti messi a disposizione da Maxi Car Racing, a trovare un posto di rilievo sono stati quelli legati all’impianto frenante, con i dischi freno Alcon e le pastiglie freno Pagid che hanno giocato un ruolo fondamentale nel poter garantire performance ottimali in pista. Questo grazie anche all’eccellente lavoro di messa a punto e perfezionamento realizzato dal pilota toscano Simone Sartoni, socio dell’azienda Maxi Car Racing, il quale ha messo a disposizione i propri feedback per ottimizzare la resa dei prodotti.

PARTNERSHIP IMPORTANTI

Sono infatti numerose le realtà di primo piano che hanno scelto di collaborare con Maxi Car Racing, affidandosi all’esperienza e alla professionalità che da sempre contraddistingue il brand toscano. Tra di essi, da sottolineare in particolar modo i team e i piloti capaci di esprimersi ai massimi livelli nei rispettivi campionati, recitando un ruolo da assoluti protagonisti.

Grandi emozioni sono arrivate dal TCR Italy, con Maxi Car Racing anche quest’anno protagonista ai vertici della classifica: l’appena 20enne Eric Brigliadori, al debutto nella serie, si è reso autore di una stagione strepitosa con l’Audi RS3 LMS TCR del team BF Motorsport, cullando il sogno del titolo tricolore ed affermandosi quale vera e propria rivelazione del campionato, grazie anche alla conquista della graduatoria Under 25.

Sempre nello stesso campionato, stagione estremamente positiva anche per la squadra PMA Motorsport cha ha visto il loro pilota portacolori Felice Jelmini, anch’egli al debutto nella serie, capace di conquistare il terzo posto assoluto nella classifica finale e il macedone Igor Stefanovski, vincitore nel round di Vallelunga.

Il team, con i veloci piloti, ha dato importanti feedback durante i test pre-stagionali, tanto da sviluppare un nuovo sistema (CFD) che è risultato molto performante in termini di stabilità e abbassamento delle temperature dei freni.

SUCCESSI IN SVARIATE CATEGORIE

Analoghe soddisfazioni sono arrivate anche dalla Coppa Italia TCR DSG, dove la squadra toscana con il pilota Gabriele Giorgi ha conquistato il titolo 2020 nell’ambito della competizione organizzata dal Gruppo PeroniRace. Al volante della Volkswagen Golf Gti, Giorgi è stato capace di aggiudicarsi due assoluti (gara 2 a Misano e Gara 2 a Vallelunga) per concludere la propria cavalcata vincente sul circuito di Vallelunga, utilizzando per l’intera stagione i prodotti Alcon e Pagid. La squadra NOS è stata tra le prime ad usare i prodotti distribuiti dalla Maxi Car Racing, già nelle stagioni passate.

Nella Prima Divisione del Trofeo Super Cup invece, il 24enne Sabatino Di Mare (al debutto nella serie) è stato capace di conquistare il titolo di campione assoluto 2020, al volante della Seat Leon Cup Racer schierata dalla DMP Motors. Il giovane pilota campano ha infatti ottenuto l’aritmetica certezza del successo grazie al trionfo realizzato lo scorso week-end sull’Autodromo dell’Umbria di Magione.

Ottima anche la prima stagione nella serie tricolore disputata da Ettore Carminati e la sua Hyundai i30 n TCR del CRM Motorsport, con il pilota lombardo capace di issarsi nelle posizioni di vertice sin dalle prime battute del campionato, tanto da riuscire a centrare l’obiettivo del podio sia al Mugello che a Misano.

Oltre al già citato Brigliadori, sono numerosi gli altri portacolori del team BF Motorsport che hanno potuto usufruire della prestigiosa partnership tecnica con Maxi Car Racing: tra di essi Francesca Raffaele (TCR Italy), Sandro Pelatti, Ronnie Valori, Edoardo Barbolini, Matteo Bergonzini e Massimo Paganini (Coppa Italia Turismo TCR). Da non dimenticare, ovviamente, anche le preziose collaborazioni con Riccardo Romagnoli (Proteam), Adriano Visdomini, Francesco Palmisano, Gaetano Oliva (HC Racing) e la squadra BD Racing di Davide Bernasconi.

Adriano e Simone Sartoni (Maxi Car Racing): “Siamo davvero molto orgogliosi per i risultati raggiunti nel corso di questa stagione. Non è stato un anno facile, a causa delle note vicissitudini legate alla pandemia, ma nonostante ciò la passione e la professionalità che da sempre ci contraddistingue hanno avuto la meglio. Per noi parlano i risultati, e siamo davvero felici che queste collaborazioni abbiano portato ad una serie di risultati importanti e ad un elevato livello di soddisfazione per i nostri clienti. Il tutto guardando già verso il 2021, con l’obiettivo di ambire a nuovi e importanti traguardi”.

UNA GAMMA ESTREMAMENTE AMPIA

Maxi Car Racing è importatore esclusivo per l’Italia di molti marchi famosi a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda il settore Racing. La gamma dei prodotti trattati è estremamente ampia: dai dischi e pinze freno alle frizioni sportive, dalle pastiglie freno, ai radiatori olio Setrab, alla gamma completa di raccordi (sia benzina che freno), dai manicotti in silicone agli strumenti per l’ assetto e l’ allestimento delle vetture da competizione, fino ad arrivare ai filtri aria, agli additivi, gli strumenti, le pulegge regolabili, lampade effetto xenon e distanziali.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.maxicarracing.com, nel quale è presente l’ampio catalogo di prodotti acquistabili online, tramite il seguente indirizzo e-mail: info@maxicarracing.it oppure tramite il numero di whatsapp: +39 333 9942009

