Il SuperGT è il protagonista assoluto dell’11ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento del martedì riservato alle competizioni a ruote coperte. Vi portiamo quest’oggi in Giappone con il primo appuntamento da Okayama della nota realtà asiatica, una sfida oltremodo interessante che ha premiato Ronnie Quintarelli/Tsugio Matsuda. Spazio anche alla NASCAR che ha dato battaglia da Martinsville con Xfinity e Truck Series.

SuperGT, Okayama: Nissan apre la stagione sotto la pioggia

Nissan ha vinto la prima sfida stagionale del SuperGT 2023, una competizione molto complicata che è stata condizionata dal maltempo. La pioggia ha messo in difficoltà i protagonisti e la direzione gara che ha concluso anticipatamente una prova che è stata interrotta da ben due bandiere rosse.

View this post on Instagram A post shared by SUPER GT【Official】 (@supergt_official)

Successo più che mai meritato, in ogni caso, per la coppia formata da Ronnie Quintarelli/Tsugio Matsuda #23, assenti dal gradino più alto del podio da tempo immemore. Gli autori della pole-position hanno primeggiato davanti a Katsumasa Chiyo/

Mitsunori Takaboshi (Niterra MOTUL Nissan #3) e Tomoki Nojiri/Toshiki Oyu (ARTA Honda #8).

Honda ha ben figurato anche in GT300 imponendosi con Takashi Kobayashi/

Syun Koide. Gli alfieri del team UPGARAGE #17 hanno conquistato Okayama davanti a Naoya Gamou/ Takuro Shinohara (LEON PYRAMID #65/Mercedes) e Kimiya Sato/

Atsushi Miyake (HACHI-ICHI GR #244/Toyota).

NASCAR Xfinity, Martinsville: John Hunter Nemechek regna con Toyota

John Hunter Nemechek senza rivali a Martinsville nella NASCAR Xfinity Series. Il #20 del Joe Gibbs Racing (Toyota) ha trionfato nello Stato della Virginia ottenendo la seconda gioia della regular season, la terza in carriera.

Il nativo di Charlotte ha fatto la differenza imponendosi in entrambe le Stage a disposizione prima di concludere in bellezza la ‘Call811.com Before You Dig. 250’, sfida vinta dopo aver comandato 198 di 250 giri. Seconda posizione conclusiva per Sammy Smith (Joe Gibbs Racing #18/Toyota), terza per Cole Custer (Haas #00/Ford).

NEWS: No issues for the No. 20 car in post-race inspection. @JHNemechek is officially the winner at @MartinsvilleSwy! pic.twitter.com/KryuTGVDOT — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) April 16, 2023

NASCAR Truck, Martinsville: Heim vince tra la pioggia

Corey Heim vince tra la pioggia la tappa di Martinsville della NASCAR Truck Series. Il #11 di Tricon Garage svetta nel mitico catino americano ottenendo la prima affermazione del 2023, la terza in carriera.

La gara è stata molto particolare con la NASCAR che ha concesso per la prima volta nella storia di utilizzare delle gomme da bagnato all’interno di un ovale. La missione è riuscita, la green flag è stata esposta con due ore di ritardo in seguito a maltempo.

On wet weather tires, the NASCAR CRAFTSMAN Truck Series is 🟢🟢🟢 at @MartinsvilleSwy! 📺 FS1 pic.twitter.com/2El35qoiTA — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) April 15, 2023

Heim ha fatto la differenza a lungo imponendosi in entrambe le Stage, il giovane georgiano si è ritrovato leader quando gli organizzatori hanno sospeso definitivamente la ‘Long John Silver’s 200’ per il ritorno della pioggia. Sono stati compiuti 124 giri, il #11 di Toyota è stato proclamato ufficialmente vincitore davanti a Kyle Busch (Kyle Busch Motorsport #51/Chevy) e Zane Smith (Front Row Motorsports #38/Ford).

Nella prossima puntata…

Ricchissimo appuntamento tra meno di sette giorni con il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup da Monza e l’European Le Mans Series da Barcellona. In ‘A Ruota libera’ ci concentreremo a nostra volta sul GT4 Europe e sulla Michelin Le Mans Cup, rispettivamente in scena in Italia ed in Spagna. La NASCAR sarà sempre protagonista in North America, mentre da Donington Park inizierà la stagione 2023 del BTCC.

Luca Pellegrini